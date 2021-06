Ameublement extérieur : par quoi commencer ?

La vie et les divertissements se déroulaient principalement à l'intérieur de la maison. Bien sûr, vous deviez tondre votre pelouse et maintenir un minimum d'aménagement paysager pour un attrait extérieur, mais c'était plus pour l'esthétique qu'autre chose.

Aujourd'hui, cependant, l’ameublement extérieur est plus important que jamais et le choix du bon mobilier de terrasse peut être difficile si vous ne savez pas par quoi commencer. Le design extérieur est similaire à la décoration intérieure, mais il y a des facteurs supplémentaires que vous devez garder à l'esprit.

Comment allez-vous utiliser votre espace extérieur ?

Avez-vous l'intention d'organiser des soirées avec vos amis et votre famille autour d’une salle à manger? Ou voulez-vous simplement passer du temps avec des amis sur un grand canapé confortable et des chaises longues avec une table basse pour des jeux et des collations? Peut-être voulez-vous simplement profiter du soleil lors d'une chaude journée d'été sur une chaise longue avec une boisson fraîche à vos côtés. Avant de choisir votre ameublement extérieur, c'est une bonne idée de commencer votre planification avec une liste de ce que vous voulez faire. Pensez aux meubles dont vous pourriez avoir besoin et au nombre de personnes que vous souhaitez loger.

À quoi ressemble votre espace extérieur ?

Vous devez évaluer l’espace que vous prévoyez de meubler. Aménagez-vous une terrasse en bois franc, un patio, une piscine ou un jardin? Chacun de ces espaces extérieurs a ses propres caractéristiques uniques à prendre en compte lors du choix du mobilier d'extérieur. Un sol irrégulier peut nécessiter des pieds de table autonivelants et les bords de piscine ont certainement besoin de coussins et de tissus à séchage rapide.

De combien d’espace disposez-vous ?

L'une des choses les plus importantes à faire avant d'acheter du mobilier d'extérieur est de mesurer l'espace disponible. Vous ne voulez pas commander le canapé d'angle de vos rêves pour découvrir qu'il est trop grand pour votre terrasse après sa livraison. Assurez-vous de penser à l'espace utilisable, à la forme et au flux de trafic, et pas seulement à la mesure exacte du point A au point B. Si vous avez une zone de forme étrange, des pièces plus petites sont une bonne option. Quelques tables de bistrot avec tabourets peuvent accueillir le même nombre de personnes qu'un ensemble de salle à manger plus grand.

Quel style de mobilier extérieur aimez-vous ?

Il y a beaucoup de facteurs fonctionnels vitaux à garder à l'esprit lors du choix des meubles de patio, mais il est important de se rappeler que profiter du temps à l'extérieur repose également sur le sens esthétique. Traîner au bord de la piscine ou faire un barbecue sur la terrasse est amusant et le mobilier que vous choisissez doit refléter votre propre sens du style.

Si vous avez une maison de style champêtre, vous pourriez envisager un élégant ensemble de meubles de salle à manger en fer forgé avec un dessus de table en carreaux de céramique. Peut-être que votre patio moderne et minimaliste nécessite un ensemble de chaises longues avec une table de cocktail sophistiquée en acier inoxydable. Quel que soit le style architectural de votre maison, trouvez un mobilier d'extérieur qui vous parle. Si vous voulez créer une ambiance très différente de celle à l'intérieur, changez le style mais gardez la continuité dans la palette de couleurs pour en faire une transition facile.