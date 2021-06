Les Terrasses du Village sont de retour à Sainte-Thérèse

À la suite du succès de l’édition 2020, la Ville de Sainte-Thérèse et le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) collaborent de nouveau pour présenter Les Terrasses du Village. Cet événement estival propose aux citoyens un endroit accueillant, propre et sécuritaire, tout en permettant aux commerces et restaurants d’offrir leurs services au plus grand nombre de clients, dans le respect des mesures de distanciation.

Comme l’an dernier, la partie de la rue Blainville Ouest comprise entre La Prohibition Bar à bière (32, rue Blainville O) et la rue Turgeon/Saint-Louis sera fermée à la circulation automobile pour laisser place à une grande terrasse à ciel ouvert. La rue sera fermée à compter du 19 juin, à 7 h pour permettre le montage du site ainsi que la réalisation d’une grande fresque colorée au sol, par l’illustratrice Marie‑Ève Turgeon.

Des arches aux couleurs de l’événement seront placées aux entrées du site, et celui-ci comprendra près de 30 tables, des parasols et des bacs à fleurs. Pour agrémenter le tout, des lumières d’ambiance viendront éclairer les belles soirées estivales. Aussi, cette année, des animations culturelles seront présentées à des moments surprises, pour divertir les visiteurs.

« C’est avec enthousiasme que j’invite les Thérésiennes et les Thérésiens à s’attabler à cette terrasse à ciel ouvert pour déguster un dîner au soleil, ou encore passer une soirée d’été en bonne compagnie. Profitez-en pour découvrir les commerces, restos et bars se trouvant à proximité! Je tiens également à souligner l’implication de tous les employés et les organismes qui rendent ce projet possible! », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

« Nous sommes heureux de retrouver nos clients et de pouvoir à nouveau les accueillir dans nos établissements et sur Les Terrasses du Village! Je salue la collaboration des commerçants du Village ainsi que de la ville pour ce beau projet », mentionne Marie‑Chantale Desjardins, copropriétaire de la Prohibition bar à bière et présidente du GEST.

Consignes à respecter

Pour assurer un environnement convivial et sécuritaire, des règles devront être respectées. De l’affichage sera installé à titre de rappel :

Consommation d’alcool permise lorsqu’accompagnée d’un repas entre 11 h et 23 h;

Interdiction de fumer sur l’ensemble du site;

Interdiction de chiens sur les lieux;

Interdiction de circuler à vélo ou en patins à roues alignées;

Port du chandail obligatoire;

Des affiches rappelant les consignes sanitaires seront également installées. Une patrouille à pied de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville(RIPTB) sera bien visible sur les lieux de manière régulière et des agents PEPP (Projet étudiant de prévention dans les parcs) seront sur place tous les soirs.