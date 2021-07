Le drain français est-il obligatoire au Québec ?

Le drain français est un système conçu pour drainer l'eau du sol. Son but est d'empêcher le sol de devenir gorgé d'eau à proximité d'une structure, comme une maison ou tout autre bâtiment.

Les drains français sont simplement un réseau de canalisations ou de canaux souterrains, qui dirigent l'écoulement de l'eau d'un endroit à un autre. Les tuyaux ou canaux sont construits de sorte que l'eau s'écoule naturellement dans un chemin en pente descendante jusqu'à ce qu'elle se jette dans un égout, une rue, un fossé, etc.

Les drains français fournissent donc un espace souterrain dans lequel les eaux souterraines peuvent s'écouler, et ainsi éviter les risques d’infiltration d’eau dans les murs de fondation. Mais sont-ils obligatoires au Québec ? Voici ce que vous devez savoir sur les drains français.

Pourquoi les drains français sont-ils nécessaires ?

Des drains français sont nécessaires dans les situations où il existe une saturation persistante de l'eau. Voici deux exemples de cas où un drain français est nécessaire :

- Lorsque le terrain d'un voisin est plus élevé que le vôtre, cela signifie que l'eau de la propriété de votre voisin peut descendre la pente jusqu'à votre propriété. Malheureusement, l'eau ne pénètre pas aussi bien dans le sol verticalement. C'est parce qu'il y aura une couche de sol plus dure ou même de la roche sous la couche supérieure du sol. L'eau emprunte le chemin de moindre résistance, se déplaçant vers le bas et transversalement, c'est pourquoi il est si courant que l'eau se déplace latéralement à travers une fondation.

- En général, l'eau stagnant autour des fondations de votre maison n'est pas une bonne chose. L'eau essaiera de s'écouler vers le bas, car cette eau stagnante essaie de trouver le chemin de moindre résistance dans votre sous-sol sec. Pour résoudre le problème, vous devez concevoir un chemin différent pour que l'eau s'échappe loin de votre sous-sol. C'est pourquoi la conception du drain français est importante. Cette tranchée large et peu profonde permet le drainage des eaux de surface, tout en étant assez simple à installer.

Le drain français est-il obligatoire au Québec ?

Au Québec, toute nouvelle construction doit obligatoirement être équipée d’un système de drain français. Cependant, les maisons construites avant 1970 n’en sont pas toujours équipées, car leur installation n’était pas obligatoire.

Si vous habitez une maison ancienne, et que vous n’êtes pas certain qu’un drain français ait été installé, il vous faudra faire appel à un expert en fondation qui viendra inspecter la zone autour des murs de fondation. De plus, les matériaux utilisés à l’époque pour la création d’un drain français diffèrent de ceux employés de nos jours, et il est très possible que votre vieux drain se soit détérioré au cours des années. Il sera alors nécessaire de le remplacer pour un système moderne. Heureusement, les drains français d’aujourd’hui ont une durée de vie utile d’environ 30 ans, ce qui en fait un excellent investissement qui protégera votre maison des infiltrations d’eau.