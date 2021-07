En quoi dépend la durée de vie de la membrane élastomère ?

Les toits plats existent depuis très longtemps et ils sont l'option la plus populaire pour les toits de bâtiments commerciaux et industriels, et on les voit également sur plusieurs maisons, anciennes ou modernes.

La membrane élastomère, ou bitume modifié, est l'un des choix de revêtement de toiture préférés pour les toits plats. La membrane élastomère est un revêtement de toiture monocouche en bitume, modifié avec des polymères et renforcé avec de la fibre de verre et / ou du polyester.

Il existe deux types de membrane élastomère. La membrane traditionnelle comporte deux couches : la membrane de base et la membrane de finition. Celles-ci sont fusionnées à l’aide un chalumeau dont la chaleur permet à la membrane d’adhérer au toit. Nous retrouvons également sur le marché une membrane élastomère autoadhésives, qui peut être appliquée sur la surface d’un toit sans chaleur, ce qui réduit les risques d’incendie durant l'installation.

Les avantages de la membrane élastomère

Bien que ce soit une option de revêtement plus coûteuse, la membrane élastomère comporte plusieurs avantages :

- Résistance aux fuites : L'une des principales préoccupations associées aux systèmes de toiture plate est les fuites. Cependant, la membrane en tant que telle ainsi que la technique de pose en font un matériau parfaitement étanche. La membrane élastomère résiste aux dommages causés par l'humidité et au feu.

- Résistance aux rayons UV et à la chaleur : La membrane élastomère est bien connue pour réfléchir la chaleur. Ces propriétés réfléchissantes la rendent également résistante au rayonnement solaire. Cela peut aider à réduire les coûts énergétiques, en particulier si des couleurs plus claires ou des revêtements de finition plus réfléchissants sont utilisés.

- Résistance au déchirement : En raison de la combinaison de couches de renforcement en fibre de verre et / ou en polyester, ces toits sont résistants aux déchirures et peuvent bien supporter la circulation piétonnière.

- Durabilité : La membrane élastomère est également très durable. Le matériau a une durée de vie d’environ 30 ans, et ne nécessite que peu d'entretien. De plus, elle est généralement facile à réparer.

De quoi dépend la durée de vie de la membrane élastomère ?

Malgré ses nombreux avantages, la membrane élastomère comporte aussi son lot d’inconvénients qui peuvent affecter sa durée de vie utile. Cependant, une mauvaise installation est souvent la raison derrière la diminution de la durée de vie utile de la membrane.

En l'absence d'un système de drainage adéquat installé sur un toit plat, l'eau est destinée à s’accumuler à la surface. Lorsque cela se produit, la membrane élastomère est connue pour s'user plus rapidement que les autres types de toits plats.

En outre, une installation inadéquate de la membrane élastomère, particulièrement lorsque les joints sont mal scellés, peut entrainer des infiltrations d’eau dans le bâtiment qu’elle recouvre. Ceci est également le cas si on néglige de l’inspecter régulièrement afin de détecter de potentielles fuites d’eau. Il sera donc primordial de faire une inspection visuelle de la toiture au moins une fois par année pour s’assurer de l’intégrité de la membrane.