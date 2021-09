Road trip ou vacances à Val-David : pourquoi est-ce une bonne idée ?

Afin de vous détendre convenablement et d’échapper à la monotonie quotidienne, rien ne vaut un voyage. À cet effet, il vous suffit de trouver une destination suffisamment belle et pleine de surprises. Au Canada, plusieurs endroits, dont Val-David, sont susceptibles de remplir à la perfection ce rôle. Que ce soit pour un road trip ou pour un séjour, cette commune située dans la région administrative des Laurentides saura vous offrir le meilleur d’elle-même. Pourquoi est-ce une bonne idée de planifier votre road trip ou vos vacances à Val-David ?

Pour les lieux sublimes à visiter

Vacances et road trip riment avec exploration et tourisme. L’un des principaux buts d’un voyage est la découverte. Dans ce sens, Val-David ne vous décevra pas. La commune regorge d’endroits charmants que vous prendrez grand plaisir à visiter.

Le Village du Père Noël

SI vous prévoyez faire votre road trip avec vos enfants, alors cet arrêt doit être obligatoire dans votre parcours. Animé et équipé, le Village du père Noël est une activité de choix, que vous soyez à la période de Noël ou pas. Il contient de nombreuses attractions et animations qui raviront certainement vos enfants. Ces derniers pourront y jouer de différentes manières et même profiter de spectacles de magie. Si vous faites votre road trip durant la période de Noël, vous devez absolument passer par la résidence du père Noël qui est l’attraction principale du village.

1001 pots

Cette exposition de plus de 25 000 pièces de céramique vous fera découvrir l’étendue du talent des artisans de la région. Se déroulant dans un cadre naturel, elle vous permet de vous détendre dans une ambiance calme. Si vous êtes amateur de céramique, alors vous aurez de quoi alimenter votre passion. Par ailleurs, il est possible d’y participer à des évènements et des ateliers très intéressants. Le cadre authentique se prête aussi à de jolies prises de vue qui immortaliseront votre passage et votre souvenir de cet endroit magnifique à Val-David. Afin de vous assurer de vous déplacer au bon moment, vérifiez les horaires d’ouverture du site.

Le magasin général

Il serait dommage d’arriver au terme de votre road trip ou de vos vacances sans des souvenirs de la charmante commune qu’est Val-David. Dans ce sens, le magasin général est un endroit par lequel vous devez passer. En plus d’être beau, il vous offre une multitude de possibilités pour l’achat de votre souvenir. Vous y trouverez des objets pour votre cuisine, pour la décoration ou encore des accessoires de mode tendance. Le magasin général est un endroit où vous pouvez vous procurer toutes sortes d’articles. À cela s’ajoute l’espace bistrot dont dispose le magasin général. Rien ne vous détendra plus que d’y faire une pause gourmande pour vous remettre d’aplomb.

Pour la cuisine délicieuse

Outre les endroits que vous pouvez visiter, Val-David possède une cuisine savoureuse et authentique. Elle est marquée par l’agriculture et l’élevage de la région. Faire un road trip à Val-David n’aura vraiment de sens que si vous prenez la peine de goûter les spécialités culinaires de la région. Heureusement, cela ne sera pas un objectif difficile à atteindre. Il y a de nombreux restaurants où vous pourrez vous arrêter pour déguster des plats exquis.

L’un d’eux est l’Épicurieux. Ce restaurant situé à l’entrée de la commune aura de quoi émerveiller vos papilles. En plus de son cadre chaleureux, il vous offre des plats adaptés pour toutes les saisons. La plupart des mets que vous y découvrirez sont à base de produits frais et surtout locaux. Son menu riche varie chaque semaine. Y retourner plusieurs fois ne vous garantit donc pas d’avoir tout découvert ; ce qui est un point positif.

Un autre restaurant où vous trouverez satisfaction est le Petit Poucet. Pour un déjeuner bien fourni, vous ne trouverez pas mieux. Ce restaurant est une adresse à marquer pour vous restaurer pendant votre road trip ou vos vacances. Avec son décor de chalet et son ambiance familiale, ce restaurant dispose aussi d’un comptoir de charcuterie. Avec un savoir-faire accumulé depuis 1945, sa cuisine vous laissera sûrement un très bon souvenir. Si vous êtes féru de repas de cabane à sucre, alors vous serez servi. Ils représentent l’une des spécialités du restaurant.

Pour les activités en plein air

Pendant votre road trip ou votre séjour à Val-David, vous aurez aussi l’opportunité de vous dépenser un minimum si tel est votre souhait.

Le parc régional Val-David–Val-Morin

Cette réserve naturelle vous offre 60 kilomètres de sentiers. Si vous avez envie de profiter de la nature durant une promenade à pied alors vous ne trouverez pas meilleur site. Il est aussi possible d’y observer une faune diversifiée. En dehors de la randonnée, vous pouvez faire de l’escalade et du vélo dans le parc. Il est doté de nombreux points qui s’y prêtent.

La rivière du nord

Cette rivière qui traverse Val-David est un excellent moyen d’exercer vos compétences en kayak. En effet, il est possible de la descendre à bord d’un kayak ou d’un canot. Vous aurez donc l’occasion d’entraîner vos bras en profitant d’un paysage calme et apaisant. Pour plus de sécurité, vous pouvez contacter une entreprise qui pourra vous guider et vous fournir l’équipement adapté.

En dépit de tous les moyens de vous divertir que vous avez en faisant un road trip à val-david au Canada, il y a un aspect de vos vacances que vous ne devez pas oublier. Il s’agit de votre hébergement. Si votre séjour s’étend sur plusieurs jours, ce détail est crucial. Une bonne solution est d’opter pour un chalet à louer dans la région.

Pour que cette location soit facilitée, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de RSVPchalets. Vous aurez le choix entre plusieurs chalets très bien aménagés qui offrent confort et sécurité. De cette manière, vous serez en mesure de louer un chalet facilement à Val-David. Ce sera le dernier ingrédient pour un séjour où un passage parfait à Val-David.