Au Château Pierrefonds, il y en a pour tous les goûts

Le Château Pierrefonds, situé dans l’Ouest de l’île de Montréal, a de quoi ravir les résidents, que ce soit par son personnel attentionné qui s’assure de leur bien-être, les activités proposées ou encore ses installations diversifiées.

Terrasse, balançoires extérieures, jardins fleuris, grandes salles de séjour, coin lecture et même un salon de thé sont des exemples de ce qu’il est possible de retrouver au Château Pierrefonds.

Comprenant un total de 117 chambres, éclairées avec salles de bain privées, la résidence a de quoi offrir un milieu de vie confortable aux résidents.

On y propose également une variété d’activités, allant de la zoothérapie avec un chien, des oiseaux, poissons et même un poulailler, à une épluchette de blé d’Inde en passant par des fêtes thématiques et des visites surprises, le tout organisé par une récréologue dynamique.

L’endroit a à cœur la sécurité des résidents avec des salles de bain adaptées, deux unités sécurisées de 12 chambres chacunes , et par-dessus tout, une équipe dédiée à leur bien-être et leur santé.

Le personnel ne manquera pas de les dorloter avec des services personnalisés pour les activités de la vie quotidienne, et autres services, tels que , la pose de vernis à ongles, coiffeuse et le barbier, mais aussi par les repas copieux offerts chaque jour, s’adaptant au régime alimentaire de tous.

Le Château Pierrefonds est décidément une résidence où il fait bon vivre. Pour plus d’informations, communiquez avec le 514-626-2300 ou par courriel au [email protected]. L’établissement est situé au 15928, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève.