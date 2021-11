Collège Lionel-Groulx: Portes ouvertes hybrides cette année

Pour son événement annuel des portes ouvertes, le Collège Lionel-Groulx est heureux de pouvoir accueillir les futurs étudiants et étudiantes qui souhaitent confirmer leur choix de programme d'études.

La formule hybride proposée permettra de les informer de deux façons, mais surtout de les rencontrer en nos murs dans le respect des règles sanitaires actuelles.

Séances d'information virtuelles le 11 novembre

Pour accompagner du mieux possible les élèves indécis, nous leur proposons d'assister à une ou plusieurs séances d'information virtuelles où ils pourront s'informer de manière générale sur les différents programmes d'études offerts en fonction d'une famille d'intérêts.

18 h Technologie et innovation

18 h 30 Agriculture et horticulture

19 h Humain

19 h 30 Arts et création

20 h Gestion et administration

20 h 30 Sciences et santé

Chaque séance, présentée en direct, comprendra une courte présentation vidéo de chaque programme; une courte présentation portant sur la formation générale; une séance de questions par clavardage; et une invitation à s'inscrire à une rencontre en présence et une visite guidée à la soirée du 24 novembre.

Pour assister à l'une d'elles, il suffit de joindre le lien de la séance d'information à l'heure prévue.

Portes ouvertes hybrides (2 volets) le 24 novembre

D'abord, en présence, dès 18 h:

a) Rencontres programmes en classe sur rendez-vous

b) Visite du Collège sur rendez-vous

c) Rencontres facultatives pour l'aide à l'admission

d) Laboratoires informatiques accessibles aux visiteurs pour s'informer par clavardage

En virtuel, dès 16 h:

a) Vidéo d'une visite du Collège

b) Vidéos des programmes

c) Présentation en direct des programmes d'agriculture et horticulture

d) Vidéos ou présentations en direct des services professionnels, du milieu de vie et du transporteur collectif Exo

e) Clavardage de 16 h à 21 h

Pour s'inscrire, il suffit de compléter le formulaire disponible sur le site Web des Portes ouvertes hybrides du Collège Lionel-Groulx.

Dès l'automne 2022, l'établissement proposera les nouveaux programmes Gestion des opérations et de la chaîne logistique, ainsi que Production scénique. Les programmes Gestion et technologies d'entreprise agricole et Interprétation théâtrale offriront pour la première fois un volet d'apprentissage en milieu de travail. Il sera possible d'en apprendre davantage sur ces nouveautés en s'inscrivant à leur présentation respective du 24 novembre.