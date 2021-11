La Collecte de cadeaux de la Fondation Femina est en cours!

Jusqu’au 30 novembre, la Fondation Femina fait appel à la générosité de tous dans le cadre de la 6e édition de sa Collecte de cadeaux de Noël pour Elles, présentée par Climatisation Montréal.

Depuis le 1er novembre, les bénévoles de la Fondation sont à pied d’œuvre pour recueillir des cadeaux neufs et non emballés, qui pourront être offerts aux femmes et enfants victimes de violence conjugale qui passeront les Fêtes dans l’une des maisons d’hébergement de la province.

Cette année, la Fondation souhaite pouvoir dépasser les résultats de la Collecte 2020 ayant permis d’offrir pas moins de 2081 cadeaux à plus de 30 maisons d’hébergement.

Pour l’aider à atteindre cet objectif, il est possible de venir déposer vos cadeaux dans l’un des 27 points de chute de la grande région de Montréal.

« Nous sommes toujours heureux de constater la générosité des gens en lien avec notre Collecte de cadeaux de Noël. Chaque livraison reçue nous permet de mettre un baume sur le cœur des femmes et des enfants qui passeront Noël dans une maison d’hébergement », affirme Linda Petrozza, présidente de la Fondation Femina.

Il est possible de déposer des cadeaux à l’un de ces endroits :

MONTREAL

·Hamel Chevrolet, Buick GMC à St-Léonard, 9455 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 3E8

·Subaru Des Sources, 2291 Pl Transcanadienne, Dorval, H9P 2X7

·Oblic Salon Urbain, 1230 rue Fleury Est, Montreal, H2C 1R1

·Oblic Plateau, 4559 A boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2T 1R3

·Restaurant Il Focolaio, 1223 Place Phillips, Montréal, H3b 3E9 (Entre 14h00 et 20h30)

LAVAL

·Oblic Salon Urbain, 1467 boul. St-Martin Ouest Laval, H7S 1N1

·Pharmacie Uniprix Stéphane Sansregret, 800, Boul. Chomedey, suite 160, Laval, H7V 3Y4

·Pharmacie Uniprix Chahrestan, Sansregret, Scardera, 4672 St-Martin Ouest, Laval, H7T 2Y2

·Pharmacie Uniprix Chahrestan, Sansregret, Scardera, 1600 Curé Labelle, Laval, H7V 2V5

·Lexus Laval, 2000 boul Chomedey, Laval, H7T 2W3

MONTÉRÉGIE

·St-Bruno Volkswagen, 1905 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Bruno, QC J3V 0G8

·Restaurant St-Luc Pizzeria, 40 Rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 1H9

·Restaurant St-Jean Pizzeria, 10 Rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6S4

·Studio J Danse, 201 boul. Armand-Frappier, Ste-Julie, J3E 0C7

·Salon Les Boys, 967 boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3A 1K1

·Saint-Jean Hyundai, 1000 rue Douglas, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3A 1V1

·Restaurant Tre Colori, 1696 Av. Bourgogne, Chambly, Qc, J3L 1Z2

LANAUDIÈRE

·Royal Net, 442 rue St-Paul, Repentigny, J5Z 0C8 (Lundi au jeudi 9h-17h,Vendredi 9h-15h, fermé entre 12h-13h)

·Uniprix François Dupuis, 122 rue Notre-Dame, L’Épiphanie, J5X 2V7

LAURENTIDES

·Concept Santé Beauté Vieux St-Eustache, 186 Rue Saint-Louis, Saint-Eustache, QC J7R 1Y3

·C-Tech Promo, 2425 boul. Curé Labelle, Prévost, J0R 1T0

·Expression Décor, 625 boul. Curé Labelle, local 1010, Blainville, J7C 2J1

·Mégagym, 87 Émilien Marcoux, local 103, Blainville, J7C 0B4

·Ana Maria Design, 48 rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

·Créatival, 757A, Curé-Labelle, Blainville, J7C 2K4

·Café Les Allumées, 34, rue Blainville ouest, Sainte-Thérèse, J7E 1W9

·Kaméléon Atelier MRKT, 44a, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

La Fondation accepte également les dons en argent, grâce à la plateforme de donation en ligne, Simplyk. Il suffit de choisir le montant à donner ainsi que le destinataire, femme ou enfant. Les bénévoles de la Fondation se chargeront par la suite de faire l’achat du cadeau au nom du donateur. Le lien est disponible sur le site de la Fondation, au fondationfemina.ca

La Fondation souhaite à nouveau remercier tous les généreux donateurs qui permettent à la Collecte de cadeaux de Noël, année après année, d’être couronnée de succès, de même que son partenaire principal, Climatisation Montréal.

La Fondation Femina a comme mission de distribuer des ressources et supporter les organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale dans toute la province de Québec.