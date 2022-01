Les mauvais goûts de la bouche

Tout le monde a parfois un mauvais goût dans la bouche, mais il disparaît généralement après le brossage des dents ou le rinçage de la bouche. Cependant, dans certains cas, le mauvais goût persiste en raison d'une cause sous-jacente. Quelle que soit la cause, avoir un mauvais goût dans la bouche peut ruiner votre appétit, entraînant éventuellement des carences nutritionnelles et d'autres problèmes.

Si le mauvais goût ne disparaît pas après un jour ou deux, il sera important d’en parler avec votre dentiste pour en déterminer la cause. Assurez-vous également de lui parler de tout changement dans votre appétit ou votre odorat. Voici ce que vous devez savoir sur les causes d'un mauvais goût dans la bouche et obtenez quelques conseils sur la façon de garder votre bouche fraîche.

Causes d'un mauvais goût dans la bouche

Les raisons les plus courantes d'un mauvais goût dans la bouche sont liées à l'hygiène dentaire. Ne pas utiliser la soie dentaire et se brosser les dents régulièrement peut provoquer une gingivite, ce qui peut provoquer un mauvais goût dans la bouche. Les problèmes dentaires, tels que les infections, les abcès et même la pénétration des dents de sagesse, peuvent également causer un mauvais goût.

La bouche sèche, parfois appelée xérostomie, se produit lorsque vos glandes salivaires ne produisent pas suffisamment de salive. Cela peut provoquer une sensation sèche et collante dans votre bouche. La salive réduit la croissance des bactéries dans la bouche et aide à éliminer les morceaux de nourriture. Lorsque vous n'avez pas assez de salive, vous pourriez avoir un mauvais goût dans la bouche à cause des bactéries supplémentaires et des restes de nourriture.

Les infections dans votre système, en particulier les infections virales, peuvent affecter le goût dans votre bouche. L'amygdalite, la sinusite, le rhume et les infections de l'oreille moyenne affectent fréquemment vos sens du goût et de l'odorat.

De plus certaines maladies, comme l’hépatite B ou les maladies gastro-intestinales, les changements hormonaux de la grossesse et de la ménopause, la prise de certains médicaments et traitements, peuvent entrainer une modification du goût dans la bouche.

Les solutions au mauvais goût dans la bouche

Vous pouvez éviter les problèmes dentaires les plus courants en utilisant régulièrement la soie dentaire et en vous brossant les dents. Il est également important de visiter régulièrement votre dentiste pour des nettoyages et des examens. Vous pouvez également ajouter un rince-bouche antibactérien à votre routine dentaire pour une protection supplémentaire.

Si vous avez la bouche sèche, consultez votre médecin pour en déterminer la cause. La plupart des personnes ayant la bouche sèche trouvent un soulagement grâce à des changements de mode de vie, à des ajustements de médicaments et à des bains de bouche en vente libre ou sur ordonnance.

Si vous avez un mauvais goût inexpliqué dans la bouche, prenez rendez-vous avec votre médecin ou votre dentiste pour en trouver la cause sous-jacente. Lors de votre rendez-vous, assurez-vous de mentionner tous les médicaments et suppléments que vous prenez, tout autre symptôme que vous présentez, même s'ils ne semblent pas liés, toute condition médicale précédemment diagnostiquée.

En attendant, l'utilisation d'un bain de bouche ou de gomme à mâcher peut offrir un soulagement temporaire jusqu'à ce que vous consultiez.