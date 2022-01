Les relations avec les aidants peuvent avoir un impact considérable sur le confort et le bien-être des personnes âgées. Mais cela peut aussi devenir une source de stress quand vous craignez qu'un étranger vienne dans votre domicile. Établir une relation avec un aidant à domicile peut être inconfortable au début, mais de nombreuses familles constatent qu'avec le temps, elles et leurs proches en viennent à dépendre de ce professionnel non seulement pour l'aide à leurs besoins physiques, mais aussi pour leur compagnie et leurs encouragements. Pour y arriver, il faut savoir comment établir une relation de confiance avec les personnes âgées.

La patience et le calme sont la clé pour une relation de confiance

Les personnes âgées ont parfois du mal à communiquer leurs besoins ou leurs préférences, alors soyez patient pendant que vous apprenez leurs habitudes et leurs besoins particuliers. De plus, les situations chargées émotionnellement, comme lorsque la personne âgée doit se remettre d'une intervention chirurgicale ou doit s’adapter à une perte de mobilité, peuvent rapidement dégénérer. Les aides-soignants peuvent aider à dissiper les tensions en restant calme et à l’écoute.

La communication est primordiale pour établir la confiance

Pour apprendre à se connaitre et développer une relation de confiance, il est important de savoir bien communiquer, et de poser des questions sur les besoins et les préoccupations de la personne âgée. En outre, celle-ci se sentira plus à l'aise si vous la traitez avec dignité en lui demandant avant d'entrer dans son espace personnel, par exemple, et de quelle façon elle préfère recevoir ses soins.

Une bonne communication implique également d’être à l’écoute. Écoutez la personne, même si elle semble avoir de la difficulté à s'exprimer. Faites preuve de compassion en prenant le temps de faire en sorte que la personne se sente entendue. Donnez-lui toute votre attention, et validez ce qu’elle vous dit. Si elle a des questions, particulièrement sur son état de santé, prenez la peine d’y répondre et assurez-vous qu’elle a bien compris.

Apprendre à connaitre la personne âgée

Tout comme une bonne communication, démontrer votre intérêt envers la personne âgée améliorera la relation de confiance. Si la personne a des intérêts particuliers, prenez le temps de vous renseigner à leur sujet, ou de questionner la personne sur ce qui la passionne et pourquoi. Et pourquoi ne pas partager avec elle ce qui vous passionne ou vous intéresse ?

Lorsque possible, offrez-lui de lui faire la lecture à haute voix des journaux, d’un magazine ou d’un livre, de jouer à des jeux que la personne aime ou de lui faire écouter de la musique qu’elle aime ou qui lui rappelle de bons souvenirs. Si vous en avez le temps, visionnez avec elle une émission de télé ou un film qu’elle aime. Ou, demandez-lui s’il y a des recettes culinaires qu’elle apprécie plus que d’autres, et offrez-lui de les cuisiner pour elle. Ces petits moments vous permettront d’approfondir votre relation avec la personne, en apprenant à mieux la connaitre.