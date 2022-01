Début des mises en candidature pour la Journée nationale de reconnaissance des pompiers

La période de mise en candidature pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours qui vont être décernées en octobre prochain, pour la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, se tiendra jusqu’au 25 mars 2022.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a procédé à l’annonce.

« J'ai une admiration sans limites pour nos pompiers qui se dévouent courageusement pour sauver des vies dans des conditions hautement imprévisibles. Ces héros de la sécurité civile et incendie, de même que tous ceux qui font preuve d'altruisme en portant secours à des personnes en danger, méritent notre reconnaissance. Voilà pourquoi il est important de soumettre leur candidature», souligne Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

À chaque année depuis 2017, le ministère de la Sécurité publique tient à souligner le dévouement et l’engagement des pompiers, qui assurent la sécurité des citoyens dans toute la province.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers est l'occasion, pour le gouvernement du Québec, d'attribuer des décorations et des citations en matière de sécurité incendie et de secours, mais aussi d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service.

Les candidatures doivent être soumises par une autorité compétente, dans le cas des décorations, ou par toute personne ou tout organisme, dans celui des citations.