Des bornes électriques installées au IGA extra Marché Piché

Les usagers de voitures électriques pourront dorénavant venir profiter des deux bornes de recharge rapides au IGA extra Marché Piché à Prévost. Le Jour de la Terre Canada et l’épicier ont collaboré dans le cadre du programme RechargeÉco.

Ils font partie de ce réseau de 100 bornes de recharge rapides pour les voitures électriques qui seront installées dans les stationnements de 50 épiceries IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick.

« Nous sommes très heureux de contribuer à protéger l’environnement en mettant à la disposition de notre clientèle et de toute la communauté ce nouveau service. Avec ces deux bornes RechargÉco accessibles à tous et en tout temps dans le stationnement de notre magasin IGA, nous voulons faciliter la vie des électromobilistes qui pourront faire leur épicerie le temps de recharger leur véhicule. De plus, tous les 22 du mois, les revenus seront versés à la Fondation Pallia-Vie. »

— Benoit-Vincent Piché, propriétaire du IGA extra Marché Piché

Les bornes ont été inaugurées officiellement par Paul Germain, maire de Prévost, par Jean-François Joubert, Account Executive Québec/Maritimes chez Charge Point, par Benoit-Vincent Piché, propriétaire du IGA extra Marché Piché, par Pierre Lussier, président du Jour de la Terre Canada ainsi que par Julien Kuzdzal, coordonnateur construction RechargÉco du Jour de la Terre Canada.

Les électromobilistes auront l’occasion de recharger leur voiture en seulement 20 minutes et faire l’épicerie en même temps. La bannière IGA est le premier partenaire à accueillir les bornes de RechargÉco. Ce sont 50 marchands IGA qui offriront à leurs clients deux bornes de recharge dans leur stationnement d’ici l’été 2022.

Photo de gauche à droite, Paul Germain, maire de Prévost ; Benoit-Vincent Piché, propriétaire du IGA extra Marché Piché ; Jean-François Joubert, Account Executive – Québec/Maritimes chez Charge Point ; Pierre Lussier, président du Jour de la Terre Canada et Julien Kuzdzal, coordonnateur construction RechargÉco pour Jour de la Terre Canada.