Un total de 217 nouvelles places en CPE dans la circonscription de Bertrand

Le gouvernement du Québec a annoncé la création de 217 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans la circonscription de Bertrand d’ici 2025.

Cette annonce survient trois mois après le lancement de l’appel de projets en continu. Le gouvernement s’est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d’ici mars 2025 et que celles-ci soient accessibles le plus rapidement possible.

D’ailleurs, le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance s’est aussi grandement impliqué dans cet engagement. En effet, la mobilisation a été sans précédent, par le dépôt de 1 204 projets pour un total de 62 875 places dans la province.