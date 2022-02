La Coalition Santé Laurentides souhaite du concret pour les centres hospitaliers

C’est dans un cadre constructif et collaboratif que les membres du comité directeur de la Coalition Santé Laurentides ont échangé vendredi dernier avec la ministre responsable de la région des Laurentides, la députée de Bertrand Nadine Girault, et avec le président du caucus des député-es laurentidiens, le député de Saint-Jérôme Youri Chassin.

Ce fut l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des infrastructures hospitalières de la région, à l’aune de constats que tous partageaient : une croissance démographique fulgurante unique au Québec, un vieillissement accéléré et surtout, une budgétisation historique qui a considérablement nui à la région en termes de ressources disponibles, d’infrastructures et d’équipements.

« Nous avons communiqué très clairement notre inquiétude pour les centres hospitaliers de la région des Laurentides. Actuellement, le gouvernement du Québec propose que dans l’horizon des dix prochaines années, seulement la moitié de nos hôpitaux soient agrandis et modernisés. Encore plus inquiétant : lorsqu’ils le seront, ce ne sera qu’au tiers de leur mise à niveau nécessaire. Il est essentiel que le prochain budget du gouvernement du Québec présente un plan de match pour remédier à cette situation, il y a urgence d’agir maintenant », a déclaré Marc L’Heureux, président de la Coalition Santé Laurentides et vice-président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.

La Coalition Santé Laurentides reste attentive aux annonces du prochain budget 2022-2023, qui sera sous le thème de la santé, selon les analystes politiques.

Des actions de sensibilisation pourront être déployées pour s’assurer que les citoyens de la région des Laurentides aient leur juste part essentielle en santé et services sociaux.