Le gouvernement et la Ville de Blainville s’unissent pour améliorer la sécurité et la fluidité

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, annoncent la signature d’une entente de collaboration concernant le réaménagement de l’intersection de la sortie no 24 de l’autoroute 640, en direction est, et du chemin du Bas‑de‑Sainte‑Thérèse, à Blainville.

Par son appui, le gouvernement répond favorablement à une demande du milieu visant à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur.

Ce projet de réaménagement comprend l’ajout de feux de circulation et d’une voie de virage à droite, menant de la sortie de l’autoroute 640, en direction est, au chemin du Bas‑de‑Sainte‑Thérèse.

Il comprend également le prolongement de la piste multifonctionnelle située à proximité. L’entente prévoit, entre autres, que la Ville sera maître d’œuvre du projet.

« Une fois de plus, notre gouvernement est à l’écoute des besoins de la population et de ses partenaires, les villes. Les usagers de la route, les cyclistes et les piétons pourront bientôt bénéficier de nouveaux aménagements plus sécuritaires qui amélioreront la mobilité dans ce secteur. Je tiens à remercier la Ville de Blainville pour sa grande collaboration et son implication dans la réalisation de ce projet. » a déclaré François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie.