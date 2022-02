Consultations publiques à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse annonce trois consultations publiques afin d’obtenir les commentaires de citoyens sur deux projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’immeuble (PPCMOI) et une modification au règlement de zonage, qui nécessitent une dérogation au règlement de zonage municipal.

Les projets ont d’abord été évalués par la Ville en fonction de différents critères d’analyse, dont les impacts sur l’environnement immédiat et le respect des objectifs du plan d’urbanisme.

Ils sont maintenant soumis à un processus d’approbation référendaire, comme prescrit par la procédure légale établie.

« De telles consultations permettent à la population de transmettre des commentaires sur les projets concernés au conseil municipal. Il est essentiel pour nous d’offrir aux Thérésiennes et aux Thérésiens l’opportunité de se prononcer sur ces modifications, qui s’inscrivent dans le développement économique et social de leur ville », a mentionné le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation

Le PPCMOI-2022-001 vise des dérogations au règlement de zonage afin de construire un nouveau bâtiment sur la rue Duquet, sur le terrain vacant adjacent au CLSC Thérèse-De Blainville, où s’établirait un Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation.

Afin de recueillir l’avis des citoyens, une assemblée publique de consultation sera tenue le 23 février 2022 à 19 h, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boul. du Séminaire), durant laquelle le projet sera présenté.

Amphithéâtre

Le PPCMOI-2022-002 vise une dérogation au règlement de zonage afin de permettre l’usage d’amphithéâtre, auditorium ou salle de spectacle sans nudité, entre 7 h et 23 h, dans le bâtiment en construction à l’Académie Sainte-Thérèse.

Services professionnels et personnels

Le projet de règlement 1200-70 vise à modifier la réglementation s’appliquant au rez-de-chaussée des immeubles commerciaux de la rue Saint-Joseph (côté est) et de la rue Turgeon (entre la rue Dubois et la voie ferrée). Ce changement aura pour effet de permettre les usages suivants dans les locaux visés : services personnels ou de santé, services professionnels, techniques ou d’affaires, et services spécialisés.

Pour ces deux derniers projets, tout intéressé est invité à transmettre ses commentaires par écrit jusqu’au 3 mars 2022 inclusivement.



Par courriel : [email protected]



Par la poste :

À l’attention de Me Sylvie Trahan, greffière

Consultation publique

6 rue de l’Église,

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1