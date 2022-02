37 nouveaux logements sociaux et abordables pour des personnes vulnérables

La députée de Bertrand, Nadine Girault, se réjouit qu’une somme de 7,1 M$ ait été annoncée pour la construction de 37 nouveaux logements sociaux et abordables dans la circonscription dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le projet Les Résidences du parc naturel habité, destiné aux aînés, sera situé à Saint-Donat et le projet de L’Ombre-Elle, destiné aux femmes et enfants fuyant la violence domestique, sera quant à lui situé à Sainte-Agathe-des-Monts.

Cette entente, qui permettra de financer un total de 79 projets dans les régions du Québec, facilitera la création de plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables, grâce à un investissement de près de 338 M$. Afin de s’assurer que les Québécois dans le besoin qui y habiteront ne paient que 25 % de leurs revenus, le gouvernement du Québec investira aussi jusqu’à 128 M$ au cours des 20 prochaines années.

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Ce sont plus de 1 400 nouveaux logements sociaux et abordables que nous construirons dans la prochaine année. Nous continuons ainsi à augmenter l’offre de logements dans tout le Québec ! Les locataires admissibles n’auront d’ailleurs qu’à débourser 25 % de leurs revenus pour habiter ces milieux de vie. Cela représente jusqu’à 128 M$ en termes d’investissement pour soutenir les Québécoises et les Québécois dans le besoin. » a commenté Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les deux ententes de l’Initiative de création rapide de logements représentent un investissement total d’environ 517 M$.

« Je suis ravie de cette annonce qui démontre, une fois de plus, que l’habitation est une réelle priorité pour notre gouvernement ! Nous sommes là pour les gens de la circonscription de Bertrand qui en ont besoin, et cet investissement de 7,1 M$ le démontre une fois de plus. Les projets soutenus témoignent de l’engagement des gens d’ici à promouvoir le mieux-être des aînés, des femmes et des enfants qui vivent en situation vulnérable et nous pouvons en être vraiment fiers. Ce sont ainsi 37 nouveaux logements sociaux et abordables qui sont créés, 29 étant destinés aux aînés et 8 étant destinés aux femmes et enfants fuyant la violence domestique » a rajouté Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 unités résidentielles qui auront été financées afin d’être livrées selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des ménages québécois dans le besoin.