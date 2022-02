Connaissez-vous le yin yoga ?

Il existe une multitude de styles de yoga, certains très doux et d’autres beaucoup plus vigoureux, et chacun a ses avantages. Si vous êtes à la recherche d’un style de yoga doux et lent, qui offre des bénéfices pour tout le corps, vous pourriez être intéressé par le yin yoga. Voici ce que vous devez savoir sur la pratique de ce style de yoga.

En quoi consiste le yin yoga ?

Alors que la plupart des styles de yoga se concentrent sur la musculature, le yoga yin cible les tissus conjonctifs profonds comme les fascias, les ligaments et les articulations. C'est un style de yoga plus lent ainsi que méditatif. Puisque vous tenez les poses plus longtemps que vous ne le feriez dans d'autres formes de yoga traditionnels, parfois jusqu’à 20 minutes, le yin yoga vous aide à étirer les tissus profonds rarement utilisés, tout en vous apprenant à respirer lorsque vous ressentez un inconfort.

Quels sont les bienfaits du yin yoga ?

Le yin yoga offre une multitude de bienfaits qui peuvent vous aider à soulager la douleur et la tension, à soulager le stress et l'anxiété et à améliorer votre bien-être général. La pratique consistant à tenir une pose pendant une période prolongée vous apprend à observer et à passer à travers vos émotions, pensées ou sensations physiques inconfortables à mesure qu'elles surviennent. Le yin yoga peut également aider à :

Équilibrer les émotions

Améliorer la flexibilité

Étirer le tissu conjonctif

Stimuler la circulation

Améliorer le sommeil

Améliorer la concentration mentale

Favoriser la détente

Développer la conscience de la respiration

Guérir certaines blessures

Comment se déroule la pratique du yin yoga ?

Une séance de yin yoga consiste en une série de poses au sol de longue durée, qui travaillent principalement la partie inférieure du corps : les hanches et le bassin, l'intérieur des cuisses, ainsi que le bas du dos. Chacune des poses sont tenues pendant environ cinq minutes, parfois plus. Pendant les poses, les muscles sont détendus pour éviter les spasmes musculaires.

La respiration est également un élément important dans une séance de yin yoga, car elle vous donne quelque chose sur quoi vous concentrer dans les poses les plus inconfortables. Cependant, bien que vous poussiez jusqu'au point de ressentir une sensation profonde et inconfortable, vous ne devez jamais aller jusqu’à ressentir de la douleur.

À qui s’adressent les cours de yin yoga ?

Le yin yoga est relativement facile à suivre et peut être pratiqué par la plupart des gens. Le yin yoga est idéal pour les débutants dans la pratique du yoga et même ceux qui ont certaines blessures ou problèmes de santé. Le déroulement lent de la pratique et l'accent mis sur l'écoute du corps en font une excellente pratique pour presque tout le monde. Cependant, si vous souffrez d’une affection quelconque, il est toujours préférable d’avoir le feu vert de votre médecin avant d’entreprendre toute forme d’entrainement physique, même le yin yoga.