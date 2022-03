Les services d’urgence de Repentigny ont inauguré leur nouveau poste de commandement.

Dans l’objectif d’être une référence en matière de sécurité publique et d’offrir des services toujours mieux adaptés à la communauté, ce dernier permettra aux représentants des services d’urgence de se concerter sur le terrain lorsqu’un événement majeur survient.

Ce poste de commandement réunit tous les outils nécessaires pour permettre aux experts d’effectuer leur travail à l’extérieur de leur lieu de travail conventionnel. Il sera ainsi plus facile de décider rapidement des meilleures actions à prendre.

« Cette présence sur le terrain permet de soutenir la population plus efficacement en plus de permettre une proximité avec la communauté pour échanger et répondre à leurs besoins le plus rapidement possible. », mentionne Chantal Routhier, présidente de la Commission de la sécurité urbaine.

« Lors d’événements festifs organisés par la Ville, nos citoyennes et citoyens auront l’occasion de venir voir le poste de commandement et de discuter avec les représentants des services d’urgence qui seront sur place. C’est une belle occasion de poursuivre notre démarche, entamée il y a un peu plus d’un an, à travers notre plan d’action visant à se rapprocher de la communauté. », poursuit Helen Dion, directeur du Service de police de la Ville de Repentigny.