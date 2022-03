Plus de 1,3 M$ pour 20 projets structurants dans les Laurentides

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, sont fières d’annoncer qu’une somme de 1 347 127 $ a été consentie pour la réalisation de 20 initiatives qui feront rayonner la région des Laurentides.

Les projets répondent aux priorités de développement établies par la région et auront des retombées positives sur tout son territoire. Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

« C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nous dévoilons les initiatives soutenues dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du FRR. Aujourd’hui, ce sont plus de 1,3 million de dollars que notre gouvernement investit pour la réalisation de 20 projets porteurs pour la belle région des Laurentides ! La culture, l’éducation, l’agriculture, l’habitation, l’environnement et les loisirs sont au cœur de plusieurs des projets auxquels les investissements de notre gouvernement percoleront ! », commente Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Je félicite et remercie les promoteurs qui contribuent à dynamiser les Laurentides. Je sais qu’ils mettent leur cœur et beaucoup d’amour pour mener à terme leur initiative, et ce, dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de leur communauté. Bravo ! », mentionne Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides

« La région des Laurentides peut s’enorgueillir d’avoir des promoteurs aussi dynamiques que sa croissance exponentielle ! Le Fonds région et ruralité contribue au rayonnement de nos territoires, de notre région et bien sûr des gens qui y résident, qui y travaillent et qui s’y impliquent. Grâce à ce soutien, nous pouvons poursuivre nos efforts et appuyer les organismes et les acteurs sociaux, économiques, touristiques, culturels ainsi que soutenir nos secteurs d’activités de tous nos territoires. », annonce Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Faits saillants :

Les priorités régionales sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Celles-ci ont d’ailleurs été déterminées par les acteurs régionaux et servent de guide à l’action gouvernementale.

L’aide s’ajoute à celle de 255 000 $ déjà annoncé pour la concrétisation de l’Entente sectorielle de développement de Film Laurentides 2020-2025.