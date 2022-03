À l’arrivée des températures plus clémentes, nous sommes plusieurs à avoir hâte de passer du temps de qualité à l’extérieur, ce qui peut inclure des repas sur le barbecue en famille et entre amis. Si vous en êtes à votre premier achat, ou si le vôtre a besoin d’être remplacé par un modèle plus récent, vous vous demandez peut-être quel serait votre meilleur choix pour un nouveau barbecue. Afin de vous aider à trouver le meilleur appareil pour vos besoins, voici comment choisir un barbecue.

Les questions à vous poser avant d’acheter un barbecue

Pour déterminer quel barbecue vous conviendra le mieux, vous devez évaluer quels sont vos besoins. Commencez par vous poser ces questions :

À quelle fréquence utiliserez-vous votre barbecue ?

Si vous prévoyez d'utiliser votre barbecue régulièrement, pensez alors à investir un peu plus dans un modèle qui durera plus longtemps et qui est assorti d'une garantie plus longue. Mais si vous n’utiliserez votre barbecue qu’occasionnellement, alors envisagez un barbecue portable moins cher car ils sont idéaux pour les petits espaces extérieurs, et généralement léger et facile à nettoyer.

Pour combien de personnes cuisinerez-vous sur le barbecue ?

Chaque barbecue a une surface de cuisson mesurée en centimètres carrés (cm²). Déterminez le nombre de bouches à nourrir afin de choisir le barbecue vous donnant la surface de cuisson idéale :

Jusqu'à 4 personnes : vous aurez besoin d'une surface de cuisson plus petite, allant jusqu'à 1800 cm².

Jusqu'à 6 personnes : une surface plus grande de 2000cm² à 2500cm² suffira.

Jusqu'à 8 personnes : les plus grands barbecues à gaz (plus de 2500cm²) sont recommandés.

Quel type de barbecue préférez-vous ?

Les deux types de barbecues les plus populaires sont le barbecue au charbon et le barbecue au gaz. Si vous hésitez entre les deux, voici ce que vous devez savoir sur chacun :

Le barbecue au charbon

Les barbecues au charbon de bois sont portables, faciles à utiliser et créent une saveur fumée difficile à battre. Ils sont cependant plus lents à chauffer que les barbecues au gaz, mais peuvent atteindre des températures plus élevées. De plus, l'utilisation d'un barbecue au charbon de bois est plus salissante et prend plus de temps qu'un barbecue au gaz, mais la saveur que procure cette méthode de cuisson vaut l'effort supplémentaire.

Le barbecue au gaz

Ce type de barbecue est le plus populaire. Les barbecues au gaz démarrent rapidement, chauffent rapidement, sont faciles à utiliser et nécessitent beaucoup moins de nettoyage que les barbecues au charbon. Par contre, vous n'obtenez pas exactement la même saveur fumée que la cuisson au charbon de bois.

La plupart des barbecues a gaz sont conçus pour fonctionner au propane, et vous devrez remplir et remplacer les réservoirs au besoin. Les barbecues au gaz sont disponibles dans une grande variété de tailles et de prix, mais généralement, ils ont tendance à être l'option la plus chère. Avec un entretien approprié, votre barbecue au gaz durera pendant des années.