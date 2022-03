Les personnes qui vivent avec la Trisomie 21 ont leur place dans la société

C’est à l’occasion du Dîner du maire, organisé le 17 mars dernier par le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), de la chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), que des gens d’affaires et des acteurs municipaux de Sainte-Thérèse se sont réunis pour échanger. Le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron, en a profité pour se présenter et s’adresser à la communauté d’affaires pour la première fois depuis son élection à l’automne dernier.