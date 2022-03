Une note presque parfaite pour le Service de sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Alors que les vélos BIXI se refont une beauté et se préparent pour leur grande sortie officielle, toutes les équipes de BIXI Montréal travaillent sans relâche pour être en mesure de débuter la saison avant la date habituelle, fixée au 15 avril. Rappelons que, l’an dernier, Dame Nature avait permis de procéder au lancement de la saison six jours plus tôt que prévu. « La saison dernière s’est conclue de façon exceptionnelle, avec l’atteinte de nombreux records d’utilisation, dont le plus grand nombre de nouveaux clients jamais enregistré. Alors que le printemps arrive à grands pas, nous souhaitons donc encore une fois offrir le service BIXI à la population le plus rapidement possible. », déclare Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.