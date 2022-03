La région des Laurentides lance l’appel de projets pour l’année 2022-2023

Dans son budget qu’elle a adopté pour 2022, la Ville de Rosemère prévoit quatre grands projets environnementaux qui seront amorcés et réalisés au cours de l’année et des suivantes, soit le réaménagement des berges du parc Charbonneau, l’élaboration d’un plan de lutte contre les changements climatiques, l’élaboration d’un plan directeur de foresterie urbaine et enfin, une étude de faisabilité portant sur l’accès à la forêt du Grand Coteau et l’aménagement de sentiers. « Qu’il s’agisse de rendre plus accessible la nature aux citoyens, de favoriser la mobilisation citoyenne en matière de protection du couvert forestier ou encore de s’engager collectivement dans la lutte contre les changements climatiques, force est de constater que la protection de l’environnement et la qualité de vie sont plus que jamais indissociables. Les quatre projets environnementaux que nous prévoyons réaliser en 2022 et dans les années suivantes s’inscrivent dans nos engagements continus en matière environnementale ainsi que dans la vision urbanistique que nous avons définie avec les citoyens et qui mise sur la conservation et l’amélioration de la qualité de vie des Rosemèrois afin que Rosemère soit reconnue comme une ville durable, innovante et à l’avant-garde », souligne Eric Westram, maire de Rosemère.