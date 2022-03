Entraves de longue durée et fermeture complète de fin de semaine du tunnel en direction de la Rive-Sud

L’Union des producteurs agricoles (UPA) dévoile aujourd’hui une série de six capsules vidéo, afin de mettre en lumière les efforts déployés par des producteurs qui cultivent dans le littoral du lac Saint-Pierre. Elles ont pour but d’inspirer et d’encourager l’adoption de pratiques favorables à la cohabitation agriculture-faune. « Ces vidéos témoignent des efforts concrets faits par les producteurs agricoles pour contribuer à la préservation de l’écosystème du lac Saint-Pierre. Des projets comme En action pour le lac Saint-Pierre sont nécessaires pour informer, soutenir et accompagner les producteurs dans l’adoption de ces bonnes pratiques et c’est ce qu’on découvre dans les capsules dévoilées aujourd’hui. », a déclaré le premier vice-président de l’UPA, Paul Doyon.