Attention, la moisissure peut vous rendre malade

À cette période de l’année, de nombreuses communautés peuvent connaître de fortes pluies et des inondations qui peuvent gravement endommager les demeures et favoriser la propagation de moisissure.

L’humidité et la moisissure augmentent le risque de symptômes allergiques respiratoires des personnes sensibles à la moisissure.

Les principaux symptômes sont les suivants :

Une irritation des yeux, du nez et de la gorge.

Une toux et une accumulation de sécrétions.

Une respiration sifflante et un essoufflement.

Une aggravation des symptômes de l’asthme.

La meilleure façon de réduire les risques pour la santé liés à la moisissure est d’en identifier les sources, de les éliminer et de la nettoyer.

Il est important d’agir immédiatement. Votre maison et votre mobilier sont moins susceptibles de développer de la moisissure s’ils sont séchés dans les 48 heures :

Rassemblez les fournitures et l’équipement nécessaires comme : gants jetables, masques N95, seaux, éponges, savon et eau (l’eau de javel n’est pas nécessaire pour nettoyer la moisissure), pompe submersible, ventilateurs et déshumidificateur.

Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas, les meubles rembourrés, le papier et les cartons.

Les oreillers, les couvertures et les jouets en peluche doivent être exempts de moisissure.

Enlevez complètement les murs finis si le niveau d’eau a atteint plusieurs pieds de haut ou si les murs ont été mouillés/humides pendant 48 heures ou plus.



Pour savoir comment identifier et se débarrasser d’un problème de moisissure et connaître les mesures de base pour se protéger lors du nettoyage, suivez les étapes proposées dans l’infographie Nettoyage après une inondation et qualité de l’air intérieur et consultez la page Internet Prendre en charge des problèmes d’humidité et de moisissure dans votre demeure.