Le mois d’avril sous le signe de la santé à Sainte-Thérèse

Du 1er au 30 avril, dans le cadre du mois TOUGO, la Ville de Sainte-Thérèse propose de mettre la santé à l’honneur. Sous le thème « Se sentir bien dans sa ville », des activités et des outils gratuits seront offerts aux Thérésiennes et aux Thérésiens, afin de rester actifs et d’adopter de saines habitudes de vie, tout en ayant du plaisir !

« Notre programmation spéciale du mois TOUGO tombe juste à point pour l’arrivée du printemps ! Avec les températures clémentes qui s’installent, pourquoi ne pas vous donner le défi d’essayer une nouvelle activité en famille ? Et n’oubliez pas que les parcs et les installations de la Ville offrent une foule de possibilités pour la pratique d’activités libres en tout temps ! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Activités dans les parcs

Des activités extérieures gratuites vous sont proposées pour bouger en plein air, beau temps, mauvais temps ! Différents types d’entraînements sont offerts par Cardio Plein Air. Aucune inscription n’est requise, il suffit de se présenter au parc où l’activité se déroule.

Consultez l’horaire des activités au www.sainte-therese.ca.

Conférences gratuites

La charge mentale, vous connaissez ?

Avec Maude Goyer | Mercredi 6 avril, 19 h, à la bibliothèque.

Le saviez-vous ? 90 % des femmes considèrent qu’elles portent toute la charge mentale. Si ce concept n’est pas nouveau, il a refait surface il y a quatre ans. Pourquoi ? Quoi faire ? Existe-t-il des solutions pour se libérer de cette fameuse charge ? L’autrice du roman Maman est partie chercher du lait vous proposera des exemples, des anecdotes et des pistes de solution.

L’alimentation à la rescousse de votre santé mentale

Avec Linda Montpetit | Jeudi 21 avril, 19 h, à la bibliothèque.

La santé mentale est un sujet dont on entend de plus en plus parler, particulièrement avec la pandémie. Il est donc plus pertinent que jamais de savoir comment l’alimentation peut influencer notre santé mentale. Grâce à cette conférence offerte par Linda Montpetit, nutritionniste-diététiste, vous en apprendrez plus sur les liens qui unissent l’intestin et le cerveau.

L’inscription est obligatoire pour chacune des conférences à inscriptions.sainte-therese.ca et la Carte citoyen valide est requise pour ce faire.

En participant à l’une des activités dans les parcs ou à l’une des conférences à la bibliothèque, vous courrez la chance de remporter respectivement une carte-cadeau de 75 $ de la Sépaq et une carte-cadeau de 75 $ d’Odyscène, en plus de prix offerts par Cardio plein air !

Sélection de livres à la bibliothèque

Venez faire le plein de livres sur le thème de la santé à la bibliothèque. Vous trouverez une section spéciale TOUGO dédiée aux saines habitudes de vies.

À propos de TOUGO

Depuis 2005, le Défi Santé incite les Québécois à passer à l’action pour adopter de saines habitudes de vie. En 2020, pour accompagner les citoyens de façon encore plus dynamique, le Défi Santé a subi une grande transformation et est devenu TOUGO. Sa promesse : tout pour se donner un go santé ! Découvrez la plateforme Web 100 % québécoise montougo.ca, qui contient du contenu pratico-pratique pour bouger plus, manger mieux et se sentir bien !