Fermeture complète d’un tronçon de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud du 1er au 4 avril

Après avoir consulté avec intérêt le plan présenté ce matin par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) se réjouit de voir la prévention et la promotion de la santé des Québécois.es au cœur de la transformation proposée. « En plus d’inscrire l’augmentation de la prévention comme l’un des grands changements nécessaires pour un réseau plus humain et plus performant, le gouvernement revalorise l’action préventive dans divers secteurs de la société en plaçant la Politique gouvernementale de prévention en santé à l’avant-plan. Nous sommes enthousiastes et optimistes face à l’avenir de ce plan. », applaudit Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.