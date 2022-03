Une tempête solaire est attendue ce jeudi

Les policiers de la Sûreté du Québec effectueront une opération d’envergure en matière de sécurité routière, aujourd’hui, en ce 30 mars, sur l’autoroute Félix-Leclerc entre la région métropolitaine et la région de la Capitale-Nationale. Cette opération concertée, qui se tiendra sur un axe routier important, vise à diminuer le nombre de collisions causant des blessures ou des décès qui s’avèrent en hausse. Pour ce faire, les policiers surveilleront les comportements routiers dangereux, la vitesse excessive et non sécuritaire ainsi que diverses infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel.