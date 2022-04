Les élèves de la Rive-Nord prêts à relever le Défi génie inventif ÉTS en finale régionale

Technoscience Région métropolitaine, a réuni des élèves des écoles secondaires de la Rive-Nord, lors de la finale régionale du Défi génie inventif ÉTS, pour une compétition technologique surprenante.

Cette année, le défi lancé consiste à concevoir un prototype de lance-balles capable de propulser des balles de tennis sur différentes cibles.



L'événement aura lieu ce samedi 2 avril, de 9 h à 16 h, au Cosmodôme de Laval, au 2150 avenue des Laurentides.



Lors de la finale de la Rive-Nord, ce sont 20 élèves qui relèveront le défi et sauront éblouir avec leur ingéniosité et leurs prouesses techniques. Enseignants·es, élèves et grand public sont invités à venir assister à cette finale du Défi génie inventif ÉTS.



Parmi les équipes en compétition, quatre auront la chance de gagner une place pour participer à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS qui se tiendra les vendredi 27 et samedi 28 mai prochain à l’École de Technologie Supérieure à Montréal (ÉTS).



Des partenaires de génie



Le Défi génie inventif ÉTS est coordonné par le Réseau Technoscience. Technoscience Région métropolitaine remercie aussi tous ses partenaires, à savoir, École de technologie supérieure (ÉTS), ArcelorMittal Produits longs Canada, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke et aux éditions BLD.



À l’échelle régionale, de nombreux partenaires contribuent également au succès du Défi génie inventif ÉTS, tels que Benoit Charrette, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Ministre de la Lutte contre le racisme et Ministre de la région de Laval, l’Ordre des Ingénieurs du Québec ainsi que la Ville de Laval.



Rappelons que Technoscience Région métropolitaine est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes.

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète.