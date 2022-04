Consultation publique sur la collecte des matières résiduelles : Vers une solution plus écoresponsable

Le conseil municipal et le Service des travaux publics et du traitement de l’eau de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désirent consulter la population sur le fonctionnement de la collecte des matières résiduelles (bac noir – poubelles). Cette consultation publique se fait à l’aide d’un sondage en ligne d’une vingtaine de questions et nécessite moins de cinq minutes à compléter.

Les citoyennes et citoyens ont jusqu’au 26 avril inclusivement pour répondre au questionnaire accessible notamment sur le site Internet de la Ville au https://www.villesadp.ca/services-citoyens/collectes-et-environnement/.

Réalisée avec la volonté d’instaurer une solution plus écoresponsable pour cette collecte, la consultation propose aux répondants deux scénarios prenant en compte une diminution de la fréquence des collectes. La compilation et l’analyse des réponses se feront dans les jours suivants et les résultats seront diffusés à l’ensemble de la population dès qu’ils seront disponibles.

Le conseil municipal utilisera les statistiques obtenues afin de préparer le devis qui servira à l’appel d’offres pour le contrat de collecte des matières résiduelles.

« La volonté du conseil est de diminuer le nombre de ces collectes dans l’année. On espère ainsi diminuer non seulement les gaz à effet de serre, considérant qu’il y aura moins de camions sur la route, mais aussi les coûts de ce service facturés directement aux propriétaires fonciers. On croit aussi que ça pourrait encourager nos citoyennes et citoyens à trier consciencieusement leurs déchets afin de diminuer le volume de ceux-ci. », explique madame Julie Boivin, mairesse.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines compte aussi sur l’accessibilité de son écocentre pour permettre à ses résidentes et résidents de disposer convenablement de certains types de déchets qui pourraient encombrer les bacs noirs utilisés pour les collectes des matières résiduelles, tels que les matériaux de construction lors des travaux de rénovation.

« Aujourd’hui, avec les collectes des matières organiques et recyclables, on constate de plus en plus que nos bacs noirs sont moins pleins qu’avant. Alors, pourquoi les vider s’ils sont remplis qu’au quart ou qu’à la moitié ? », rajoute-t-elle.

Accessible à tous

Afin de permettre à toute la population de répondre au sondage et de s’exprimer sur le sujet, le personnel de la bibliothèque municipale pourra accompagner les gens ayant besoin d’aide ou simplement d’un accès à Internet ou à un ordinateur. Les personnes intéressées par ce soutien n’ont qu’à se présenter au comptoir de la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

Il est également possible de faire parvenir les commentaires sur le sujet par courriel à l’adresse [email protected]. Finalement, en cas de besoin, il est possible de téléphoner au 450 478-0211 poste 0 pour avoir plus d’informations ou de l’aide supplémentaire.

Pour la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, l’écoresponsabilité passe aussi par une gestion efficace des déchets. Dans les prochaines semaines, la Ville annoncera d’ailleurs diverses mesures et un nouveau règlement concernant les plastiques à usage unique.

De plus, le programme de récupération des masques de protection à usage unique se poursuit dans les différents bâtiments municipaux.