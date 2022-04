Signature d'une nouvelle convention collective pour les salarié-es d'Albi, le géant Hyundai de Mascouche

Après une première vague portant sur une dizaine produits, Ferrero vient à nouveau d'élargir la liste des produits Kinder faisant l'objet d'un rappel préventif. Si à ce jour, il n'y a aucun cas d'intoxication au Canada, c'est plus d'une centaine de personnes qui a été infectée en Europe. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Mais chez les personnes plus fragiles, comme les enfants ou les femmes enceintes, la maladie peut prendre des formes plus sévères.