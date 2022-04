La Ville de Rosemère veut votre avis

Dans l’optique d’assurer une communication adéquate, efficace, dynamique et cohérente, la Ville de Rosemère lance un sondage auprès de la population afin de connaître les habitudes de consultation de ses différents outils de communication et s’assurer qu’ils répondent bien aux besoins des citoyens.

Ce sondage, qui prend une dizaine de minutes à répondre, est disponible en ligne sur toutes les plateformes de communication de la Ville jusqu’au 28 avril.

Afin de représenter le plus justement possible l’ensemble de la population et de recueillir l’opinion des résidents qui ne sont pas nécessairement abonnés aux plateformes numériques de communication, un sondage téléphonique par prélèvement aléatoire sera également mené.

Pour assurer la rigueur de cette démarche, la Ville est accompagnée par la firme L’Observateur dans la réalisation du sondage.

Les citoyens seront donc invités à se prononcer sur les différents outils de communication, par exemple la page Facebook, le compte Instagram, l’application Voilà !, le Rosemère Nouvelle, les affiches aux entrées de la ville, et plus encore.

« À l’ère numérique où les outils de communication se multiplient et où il y a abondance d’information, il est nécessaire que la Ville se penche sur la question, à savoir si les outils utilisés sont adéquats en matière d’information pour les citoyens, s’ils atteignent l’objectif escompté, mais aussi pour éviter les redondances sur les différentes plateformes. J’invite donc les Rosemèroises et Rosemèrois à répondre au sondage afin de nous partager leur opinion, dans un souci d’offrir le meilleur service possible. », a déclaré le maire, Eric Westram.

Il est à noter qu’un poste informatique dédié au sondage est mis à la disposition des citoyens à la bibliothèque municipale. Le personnel sur place est disponible pour accompagner les gens ayant besoin d’aide ou qui sont moins familiers avec un ordinateur. Il suffit de se présenter au comptoir de la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour accéder à ce poste informatique et obtenir du soutien.

Concours

Pour encourager la participation au sondage, la Ville lance un concours auprès des Rosemèrois.

Afin d’y participer, le citoyen doit répondre à toutes les questions et indiquer ses coordonnées à la question à cet effet.

Comme prix à gagner, cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune, échangeable à la Place Rosemère, seront tirées parmi les personnes éligibles au concours. Les règlements sont disponibles sur le site Web de la ville au www.ville.rosemere.qc.ca.