Rappel à la conduite responsable sur le site de l'ancienne pisciculture

Dans le dernier droit menant vers les premiers états généraux sur les conditions de vie des aînés au Québec, les représentants de la Coalition pour la dignité des aînés souhaitent que les enjeux soient dépolitisés et qu’ils laissent maintenant place à l’action. Les états généraux répondent à l’urgent besoin de solidifier les ponts entre tous les intervenants concernés par les aînés. Avec l’aide des représentants de la société civile et des experts de tous les horizons et de partout au Québec qui se réuniront le 3 mai prochain à Québec, les travaux qui auront lieu ce jour-là culmineront par l’élaboration d’une déclaration commune. Les états généraux ont l’ambition d’être un véritable commencement pour les aînés.