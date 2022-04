La MRC des Laurentides octroie 110 000 $ pour supporter la réalisation de quinze projets visant l’amélioration des milieux de vie sur son territoire.

À la suite du lancement de l’appel à projets structurants et dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2, la MRC des Laurentides annonce l’octroi de subventions totalisant 110 000 $ afin de supporter la réalisation de quinze projets visant l’amélioration des milieux de vie sur son territoire.

Issu d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, chaque année, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides réserve un montant dédié à cet appel à projets où organismes, municipalités et entreprises privées peuvent se prévaloir d’un soutien financier pour réaliser un projet atteignant les objectifs par les priorités d’intervention.

Parmi ces priorités comptent notamment le soutien de l’économie sociale et culturelle, l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des entreprises, le soutien des industries traditionnelles comme le tourisme, l’agroalimentaire et la foresterie ainsi que le soutien pour la relance de l’économie dans le cadre de la situation pandémique de la COVID-19.

Quinze projets retenus

À la suite de l’annonce en novembre 2021, ce sont vingt-huit (28) projets admissibles qui ont été soumis et analysés par un comité de sélection, le montant total des demandes représentant une somme de 542 529 $. Outre les priorités d’intervention, les projets devaient également répondre aux principes de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Laurentides.

Parmi ces 28 propositions, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les quinze projets admissibles qui ont fait l’objet d’une recommandation favorable pour l’attribution d’une aide financière par le Conseil des maires de la MRC Laurentides.

Ces projets ont démontré leur engagement envers l’amélioration du niveau de vie de la population de la MRC des Laurentides. Nous rappelons que cet appel à projets est possible grâce aux contributions gouvernementales découlant du Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds Régions et ruralité (FRR, volet 2) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Nous invitons les organismes à surveiller le prochain appel à projets qui sera annoncé à l’automne prochain.

