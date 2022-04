Mongrain inc. opte pour un siège social en milieu semi-rural

À la suite du lancement de l’appel à projets structurants et dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2, la MRC des Laurentides annonce l’octroi de subventions totalisant 110 000 $ afin de supporter la réalisation de quinze projets visant l’amélioration des milieux de vie sur son territoire. Issu d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, chaque année, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides réserve un montant dédié à cet appel à projets où organismes, municipalités et entreprises privées peuvent se prévaloir d’un soutien financier pour réaliser un projet atteignant les objectifs par les priorités d’intervention.