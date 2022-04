346 emplois verront le jour pour un investissement de 1 307 973 $

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, est fier de confirmer que 74 projets ont été approuvés dans le cadre du programme Emplois d’été Canada pour un investissement de plus de 1,3 million de dollars. Encore une fois, il s’agit d’une excellente année pour la circonscription.

Pour la prochaine saison estivale, ce sont donc plusieurs organisations de la région qui pourront embaucher des jeunes d’ici dans divers secteurs d’activités que ce soit dans les associations sportives, les associations environnementales, les organismes culturels, les ressources communautaires, les maisons de jeunes, les camps de jour, les organismes pour les familles, les organisations œuvrant pour les personnes âgées, le tourisme ou en entreprises privées.

Cette année, les projets sont donc aussi variés qu’intéressants pour ces jeunes qui vivent souvent une de leurs premières expériences.

« Dans le cadre actuel, les besoins de main-d’œuvre sont criants et ce programme permet d’obtenir un soutien financier pour l’embauche de jeunes de 15 à 30 ans. Ce coup de pouce est très apprécié tant pour les organismes à but non lucratif que pour les entreprises privées de Rivière-des-Mille-Îles. Toutes les organisations qui ont été contactées se sont montrées très satisfaites du programme. Pour les jeunes de chez nous, ces investissements se traduisent par de nouvelles opportunités d’emplois dans des milieux différents et stimulants. Je leur souhaite un très bel été ! », a affirmé le député Luc Desilets.