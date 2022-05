Le 4 juin prochain, tissez des liens avec vos voisins à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est fière de promouvoir la Fête des voisins, un événement estival annuel dont l’objectif est de créer des liens de solidarité entre voisins pour construire des villes plus humaines.

Pour ce faire, Sainte-Thérèse offre des subventions pouvant aller jusqu’à 100 $ pour l’organisation d’un événement festif et rassembleur !

Pour être admissibles, les résidents doivent remplir le formulaire en ligne. Ils doivent ensuite le retourner à l’adresse [email protected] d’ici le 23 mai prochain.

Que ce soit un 5 à 7, un barbecue ou encore une fête thématique, toutes les raisons sont bonnes pour apprendre à mieux connaitre ses voisins !

« Cette activité de participation citoyenne s’inscrit parfaitement dans notre Politique intégrée de la famille et des aînés. Elle valorise un milieu de vie sécuritaire et favorise le rapprochement des générations. Le 4 juin prochain, faites comme des centaines de Québécois, organisez une fête et tissez des liens précieux avec vos voisins. », déclare le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

À propos de la Fête des voisins

Cet événement qui a lieu le premier samedi de juin a été créé en France en 1999 par un élu municipal. Le Québec a été le premier à emboîter le pas en Amérique du Nord en 2006 grâce à l’initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé.

Depuis, plus de 8 000 fêtes ont été organisées aux quatre coins de la province. Espace MUNI en est maintenant l’organisme promoteur.