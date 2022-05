Deux nouveaux panneaux électroniques à Lorraine pour une communication plus directe entre la Ville et la population

Deux nouveaux panneaux électroniques à double face sont maintenant installés sur le boulevard De Gaulle. Le premier se trouve devant Place Lorraine, tandis que le second est disposé un peu au sud de l’autoroute 640.

Installés dans le cadre de la seconde phase de modernisation de l’affichage extérieur, ces panneaux permettront aux usagers de la route d’être informés rapidement des nouvelles municipales.

« En plus de permettre à la Ville de communiquer plus directement et en temps réel avec la population, ces nouveaux outils technologiques remplacent les oriflammes de vinyle, qui prendront le chemin du recyclage. Comme la Ville produisait en moyenne 50 oriflammes chaque année, il s’agit d’un pas supplémentaire vers un virage plus vert. », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

Pour Lyne Rémillard, conseillère municipale déléguée aux communications, ces panneaux d’affichage électroniques symbolisent modernité et efficacité : « Modernes et épurées, ces nouvelles stèles électroniques respectent l’essence même de Lorraine et constituent un mode de communication rapide et efficace pour rejoindre notre population. »

Rappelons qu’au cours de cette deuxième phase, des stèles d’affichage ont également été installées aux entrées de la ville : dans la portion sud du boulevard De Gaulle, près du chemin de la Grande-Côte ; dans la portion nord du boulevard De Gaulle, près du rang Saint-François, ainsi que sur le boulevard de Vignory.

Pour ne rien manquer des actualités de Lorraine, les citoyennes et citoyens sont également invités à s’inscrire à l’infolettre municipale au www.ville.lorraine.qc.ca et à suivre la page Facebook de la Ville.