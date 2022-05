Des vélos hybrides et électriques accessibles en libre-service pendant une période limitée

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines annonce l’ouverture de son système de vélo libre-service Bécik Jaune qui inclut maintenant une dizaine de vélos, dont six vélos avec assistance électrique.

Afin d’encourager l’utilisation de ces équipements facilitant et encourageant les déplacements actifs et de saines habitudes de vie auprès de la population anneplainoise, le conseil municipal est heureux d’offrir une période de gratuité de ce service, du 10 mai au 13 juin inclusivement.

La mairesse, madame Julie Boivin, est heureuse du choix de la solution qui a été retenue pour gérer ce projet : « La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de mettre à la disposition de ses citoyens un service totalement québécois. » Bien que le service soit comparable à ceux du genre, comme Bixi à Montréal, Bécik Jaune est beaucoup plus abordable et 100 % local. « Nous comptons sur la participation des citoyennes et citoyens pour nous aider à améliorer ce projet. », ajoute-t-elle.

Après la période d’essai se terminant le 13 juin, la location de vélos se fera selon une grille tarifaire avantageuse. Tous les frais accumulés par ce service serviront à entretenir les vélos ainsi que les bornes de recharge et de location.

Un fonctionnement simple

Les bornes de vélo libre-service sont situées à l’extérieur de la bibliothèque municipale au 155, rue des Cèdres. Les personnes désirant louer un vélo doivent d’abord s’inscrire sur le site Internet bornebj.com puis se rendre à la bibliothèque municipale pour faire faire leur carte d’utilisateur et y ajouter des fonds. Chaque location sera pour une sortie d’au maximum quatre heures afin de permettre à de nombreux citoyens de pouvoir vivre l’expérience « Bécik Jaune ».

La grille tarifaire inclut des prix pour des utilisateurs occasionnels, mais aussi pour des personnes qui souhaiteraient recourir à ce service de façon régulière.

Un rabais est aussi disponible pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Évidemment, une utilisation illimitée offre le rapport prix/utilisation le plus avantageux.

Toutes les informations

Les personnes désirant en apprendre plus sur le fonctionnement des vélos libre-service peuvent visiter le site Internet de la Ville au www.villesadp.ca/loisirs/. La grille tarifaire et les règlements y sont présentés.

Des documents informatifs sont aussi disponibles au comptoir du Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire à l’hôtel de ville (139, boulevard Sainte-Anne) ainsi qu’à la bibliothèque municipale.

Les personnes désirant contribuer à l’amélioration de ce service peuvent transmettre leurs commentaires et leurs suggestions par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

La période d’essai gratuite permettra, entre autres, d’ajuster le fonctionnement du service.

L’expérience Bécik Jaune

Ce concept mis sur pied il y a quelques années par la Maison des jeunes du Grand Joliette avait comme principale mission de fournir à l’ensemble de la population de son territoire un moyen de transport actif et écologique. Suite au succès de ce projet dans sur le territoire de Joliette, l’idée des « béciks jaunes » a pris de l’ampleur et s’est développée dans de nombreuses municipalités avoisinantes.

En plus de fournir une solution facile et abordable aux utilisateurs, l’organisme Bécik jaune contribue à l’insertion de nombreux jeunes en difficulté scolaire, sociale ou autre en leur permettant de réaliser des stages de mécanique vélo au sein d’un atelier boutique, dans le but de leur donner le goût d’apprendre par l’entremise de résultats concrets.