Le Blainville en couleurs prend un virage numérique

Appuyé par les résultats d’un sondage réalisé auprès de la population blainvilloise en janvier dernier et dans l’objectif de poser des gestes concrets en environnement, le conseil municipal a pris la décision de réduire de façon importante le nombre de copies imprimées du bulletin municipal Blainville en couleurs.

« Dès septembre prochain, le Blainville en couleurs prendra le virage numérique et sera envoyé par l’entremise d’une infolettre, par courriel, aux citoyennes et citoyens abonnés à cet outil. Des copies papier seront encore disponibles, mais en quantités limitées, à des points de dépôt dans la ville et dans certaines résidences pour personnes âgées. Au cours des prochaines années, nous voulons tendre vers une municipalité exemplaire en matière d’économie de papier. Je remercie les Blainvilloises et les Blainvillois, qui, très majoritairement, nous appuient dans cette initiative. Pour le bien de l’environnement, il fallait prendre cette décision. », a souligné la mairesse Liza Poulin.

Au total, 3150 personnes ont répondu au sondage de janvier 2022, disponible en ligne et en version papier. Sur ce nombre, 70 % se sont dites favorables à une distribution du Blainville en couleurs en version numérique plutôt que papier.

À noter que la population recevra un dernier bulletin imprimé à la maison au mois d’août (le 10 ou le 11 août, selon les secteurs).

Comment recevoir le Blainville en couleurs en version numérique ?

À partir de septembre 2022, une infolettre sera envoyée pour informer les personnes abonnées de la sortie du bulletin municipal. Les citoyennes et les citoyens qui ne l’ont pas encore fait peuvent s’abonner à l’infolettre pour recevoir les avis de publication du Blainville en couleurs. Les personnes déjà inscrites n’ont pas besoin de s’abonner puisqu’elles recevront les avis automatiquement.

« Je suis fier de faire partie d’un conseil municipal qui n’hésite pas à faire des choix écologiques significatifs. Le passage à l’ère numérique du bulletin municipal est un autre geste porteur d’avenir et qui sera suivi par d’autres initiatives importantes dans le cadre de la nouvelle politique environnementale sur laquelle nous travaillons actuellement. », a mentionné Francis Allaire, conseiller délégué à l’environnement et à la transition écologique.

Version papier : points de dépôt et abonnement

Dans le sondage réalisé en janvier 2022, 27 % des personnes répondantes ont dit souhaiter pouvoir obtenir une copie papier du bulletin municipal dans un point de dépôt.

« Il sera possible de se procurer des copies papier à quatre endroits répartis sur le territoire, mais elles seront disponibles en quantités limitées. Par ailleurs, cinq résidences pour personnes âgées ont été ciblées : le Manoir Blainville, le Manoir Fontainebleau, le Boréa, le Nobilis et Sunrise de Fontainebleau. Elles continueront à recevoir des copies papier, elles aussi, en quantités limitées. Finalement, les personnes âgées, à mobilité réduite, ou autre, pourront s’abonner gratuitement et recevoir le bulletin municipal par la poste. », a confirmé Nicole Ruel, conseillère déléguée à l’environnement et à la transition écologique.

Points de dépôt :

Hôtel de ville

Bibliothèque Paul-Mercier

Centre récréoaquatique

Casiers libre-service (caserne 7)

Abonnement

Il est possible de s’inscrire pour recevoir une copie papier à la maison en écrivant à [email protected] ou en téléphonant au 450 434-5211.

Programmation des sports, loisirs et culture : uniquement en ligne

À partir de septembre, la programmation sera uniquement accessible sur le site inscriptions.blainville.ca. Les différentes dates d’inscription et autres informations pertinentes seront diffusées via le site Web, les infolettres et les médias sociaux de la Ville.