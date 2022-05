Ce samedi, régalez-vous avec la fête du croissant

La Fête du croissant est un événement annuel convivial qui regroupe cette année 85 boutiques (boulangeries, chocolateries ou pâtisseries) où l’on confectionne des croissants à la main, pur beurre, selon les règles de l’art. Cette occasion permet aux artisans boulangers de mettre de l’avant leurs savoir-faire ainsi que de remercier les clients.

Lors de cette journée, les artisans participants offriront leurs précieux croissants au prix de 4 pour 5 dollars (1,25 $ le croissant).

Rien de tel qu’un croissant fait maison !

Le croissant est un produit phare du savoir-faire de l’artisan-tourier, responsable des produits de viennoiseries (croissants, chocolatines, amandines, etc.).

Chaque artisan le confectionne à son image et plusieurs ont élaboré des recettes uniques. Outre ces nuances, le croissant artisanal se distingue puisqu’il est confectionné uniquement avec du beurre (adieu la margarine !), est fabriqué à partir d’une pâte poussée et tourée, et roulé à la main.

Un bon croissant artisanal est croustillant à l’extérieur, moelleux à l’intérieur. Il devrait fondre en bouche, être tendre et élastique. Le goût doit être riche, légèrement gras et on doit retrouver le bon goût du beurre et du blé.

Comment soutenir nos artisans ?

Une boutique artisanale où l’on fabrique des croissants et d’autres produits artisanaux à valeur ajoutée constitue souvent le cœur d’un quartier. Les temps sont particuliers pour tout le monde, et l’artisanat n’y échappe pas. C’est pourquoi la Fête du croissant est l’occasion rêvée de les remercier et de soutenir leur démarche.

Venez rendre visite à votre artisan favori le samedi 28 mai (et tous les jours).

Retrouvez les coordonnées complètes des boutiques participantes sur le site de www.lafeteducroissant.com (mis à jour quotidiennement).