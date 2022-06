Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux : le CISSS des Laurentides remporte deux prix

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’annoncer qu’il s’est démarqué en remportant deux prix lors de la cérémonie de l’édition spéciale COVID-19 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux, le 26 mai dernier.

L’engagement et la passion des équipes ont pu être mis en lumière grâce à deux projets novateurs instaurés au cours des deux dernières années.

Le projet d’Unité clinique de soutien aux soins préhospitaliers d’urgence a remporté le prix d’excellence dans la catégorie Personnalisation des soins et des services.

L’Unité clinique offre un service innovant et des solutions concrètes aux citoyens dont l’état de santé est jugé non urgent lors d’un appel au 911. Ce triage a permis une diminution de 30 % des transports ambulanciers de basse priorité vers les urgences, diminuant ainsi la pression sur les centres hospitaliers de la région.

Le projet de la Trousse gestion prééclosion et éclosion COVID-19 s’est vu décerner la mention d’honneur dans la catégorie Prévention et contrôle des infections – soutien aux milieux de vie.

Cette trousse virtuelle rassemble les informations indispensables afin d’affronter de façon efficiente et structurée les éclosions de COVID-19 dans un milieu de vie, que ce soit en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en ressource intermédiaire ou en résidence privée pour aînés. Un outil permettant de combattre avec force le virus dans les milieux de vie de la région et, par conséquent, de protéger les aînés qui y vivent.

Le CISSS des Laurentides tient également à souligner la mention d’honneur remportée par le projet La HALTE des Laurentides porté par les cinq maisons d’hébergement en violence conjugale des Laurentides.

En collaboration, elles ont mis sur pied un service d’hébergement transitoire temporaire, permettant à de nombreuses femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants de bénéficier des services dans le respect des normes sanitaires.

« Je suis fière que le travail acharné de nos équipes puisse être récompensé et qu’il rayonne au cœur de la communauté. Ces projets bénéficient aux citoyens des Laurentides grâce au dévouement des personnes impliquées dans leur réalisation. Je tiens à transmettre mes chaleureuses félicitations aux lauréats et à les remercier sincèrement pour leur implication ! », a affirmé Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Les Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux sont une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour en apprendre plus sur les Prix, consultez : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/prix-d-excellence-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/