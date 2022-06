Montréal offre de nombreuses opportunités si vous envisagez de fonder une famille. Cependant, de nombreuses personnes ignorent pourquoi vivre dans cette ville avec des enfants est une réelle chance, entre les activités, l’art, la culture… selon les saisons ! Voici donc quelques raisons pour lesquelles Montréal est particulièrement adapté à la vie de famille.

Activité pour les jeunes

L’une des premières raisons pour lesquelles Montréal est la ville parfaite pour élever votre famille est qu'elle regorge de différentes activités.

Le sport

On retrouve des activités comme le hockey, les cours de danse, les cours de musique, de natation, de gymnastique. Vos enfants pourront aussi jouer au football ou faire du tennis. Aussi, une organisation à but non lucratif propose des cours et camps de jours pour les petits de 0 à 15 ans pendant les vacances d’été.

Cette métropole offre également des activités de patinage sur glace dans des patinoires publiques. Vos enfants peuvent ainsi s’amuser à faire des glissades en hiver. On y retrouve également une piscine municipale pour les cours de natation. Les enfants peuvent aussi se plaire à faire des promenades à vélo. Il est donc possible de vivre avec des enfants à Montréal.

L’art et l’architecture

Si le sport n’est pas la passion de votre enfant, Montréal compte un 40ene d’établissements consacrés à l’art, l’architecture, l’histoire, la biodiversité, la science, etc. La plupart offrent des parcours ou des ateliers pour les enfants. Les jeunes peuvent également visiter les musées du centre des sciences ou le planétarium.

En dépit de tout, ils peuvent visiter la plage se trouvant sur l’île de Montréal. Ils pourront aussi découvrir les parcs de Jean-Drapeau, ou encore celui du Bois de l’île-Bizard.

Les activités saisonnières

Au printemps, c’est le moment idéal pour les plus jeunes de prendre part à la cueillette. Il s’agit de faire le ramassage des pommes, poires, fraises, courges dans les vergers et divers potagers se trouvant aux alentours de la ville. C’est une activité pour les jeunes uniquement.

Dans cette ville, on retrouve des fêtes destinées uniquement aux enfants. En octobre, vous avez la traditionnelle fête d’Halloween qui est largement partagée et représentée dans les maisons et condos en ville.

La fête des neiges dans le parc Jean-Drapeau a lieu en hiver. Au cours de cette festivité, les enfants peuvent contempler des sculptures de glaces, faire des glissades avec les chiens de traîneau, ou encore du patin. Aussi, on retrouve en été, la fête des enfants de Montréal donnant l’opportunité aux enfants de pouvoir faire la tyrolienne ou des structures gonflables géantes. Il leur est également offert des spectacles ainsi que des ateliers de maquillage.

La visite des Zoo et bibliothèques

Cette ville possède des Zoo, dont le biodôme de Montréal, l’insectarium, directement en ville, ou a proximité, le zoo Ecomuseum, le zoo Granby ou le parc Safari.

Enfin, la ville dispose de plusieurs bibliothèques publiques ainsi qu’une grande bibliothèque pour les enfants qui adorent la lecture. Celle-ci propose aux enfants de multiples animations dont : l’heure du conte, des ateliers créatifs et d’éveil musical.

Plus de temps pour tous

Découvrez les nombreux atouts de la ville de Montréal.

Proximité des services

Un des avantages de vivre en ville est la proximité à tous les services. Il y a aussi une grande variété de quartiers. Les meilleurs quartiers à Montréal sont définies par chacun selon leur style de vie. Les écoles et garderies se trouvent près de votre habitation ce qui permet de gagner énormément de temps. Qu’il s’agisse de l’école primaire, secondaire, de l’université, ou du CEGEP, tous se retrouvent à quelques mètres de votre maison. Cela favorise les plus jeunes enfants qui peuvent aller à l’école à pied.

Cette métropole dispose de trois stations de métro à proximité de la maison. Tout le monde est libre de circuler librement et d’accomplir ces tâches dans les temps.

En ce qui concerne les plus jeunes, ils ont leurs amis à quelques pâtés de maison ce qui facilite la collaboration entre eux. Pas besoin de parcourir une longue distance avant de rendre visite à son amie. La conciliation travail-famille peut donc se faire plus facilement puisque tous les membres de la famille sauvent du temps sur le transport. L’accès à l’épicerie ou à la pharmacie est plus rapide.

Dispose de logement abordable

Bien que le prix d’une maison à Montréal ne reste pas constant, vous pourrez acheter un appartement à Montréal en fonction de votre budget. Dans chacun des arrondissements, on retrouve une ambiance unique et le loyer varie en fonction de votre quartier de résidence.

Un autre aspect attrayant de cette ville est relatif à ses nombreuses ressources. En effet, on y retrouve 19 parcs extrêmement vastes qui couvrent une superficie de près de 2000 hectares de terre. Celui-ci dispose également de 10 écoterritoires et d’environ 600 km de piste cyclable. Vous profiterez d’un environnement vert et d’un style de vie plus attrayant.

Cette cité est la deuxième meilleure ville universitaire en Amérique du Nord et occupe la neuvième place sur le plan mondial. On la qualifie ainsi de ville du savoir. Le plus intéressant, est que le taux de criminalité y est très bas ou est presque inexistant. Vous pouvez faire vos déplacements en toute sécurité. Elle dispose du taux de criminalité le plus bas. Toutes ces raisons montrent en quoi cette ville regorge d'atouts pour ceux qui y sont déjà. N’hésitez donc pas à faire comme eux.

En conclusion, Montréal peut être une ville de choix pour vivre en famille d’abord grâce aux nombreuses activités qui y sont présentes. Par la suite, elle offre une proximité de tous les services dont vous aurez besoin et est remplie de cultures, d’histoires et enfin elle est réputée pour la qualité de l’éducation qu'on y donne.