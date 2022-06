Une première famille ukrainienne accueillie à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse recevait à l’hôtel de ville, le vendredi 3 juin dernier, Zhanna Bokhinska, une mère de famille qui a quitté l’Ukraine avec ses deux enfants pour trouver refuge à Sainte-Thérèse.

Lors de cette rencontre, le maire a souhaité officiellement la bienvenue à la famille et a remis une Carte citoyen à chacun des membres afin qu’ils puissent accéder aux activités de la municipalité.



« La Ville de Sainte-Thérèse tenait à accueillir chaleureusement cette famille résiliente. Nous nous engageons à mettre à leur disposition toute l’aide nécessaire pour faciliter leur intégration. Quitter son pays natal sans date de retour est un choix terriblement déchirant. Lors de notre rencontre, madame Bokhinska a mentionné avoir remarqué plusieurs ressemblances entre Sainte-Thérèse et sa ville d’origine. Nous sommes donc ravis d’offrir à cette mère et ses deux enfants un lieu familier où ils pourront retrouver paix et quiétude », souligne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.



En raison des conflits armés qui ravagent l’Ukraine, la famille composée de deux enfants âgés de 6 ans et de 15 ans, et de leur mère, a dû fuir la ville de Lviv afin de se réfugier au Canada.

Établis à Sainte-Thérèse depuis le 20 avril dernier, les membres de la famille reçoivent l’aide de Pascal Tanguay, citoyen bénévole les accompagnant dans leurs démarches d’intégration, de Mattia Potenza, responsable de la résidence Le 15 Lesage qui héberge la famille dans l’un des logements de l’établissement, et de Marjorie Regimbeau, agente de développement de l’organisme ABL Immigration.



Rappelons que les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville ont créé un fonds d’aide pour faciliter l’accueil des familles ukrainiennes arrivant sur le territoire.

Pour en connaitre davantage sur les différentes façons de venir en aide à ces familles, consulter le site de Sainte-Thérèse en sélectionnant Ville, puis Développement économique.