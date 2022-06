Le marché Public Moulinois débute une nouvelle saison

C’est avec enthousiasme que la SODAM et la MRC Les Moulins, en collaboration avec les villes de Terrebonne et de Mascouche, annoncent le retour du Marché public moulinois, qui se déroulera tous les samedis au parc Saint-Sacrement à Terrebonne et tous les dimanches sur le site de l’hôtel de ville à Mascouche de 10 h à 14 h 30, du 9 juillet au 18 septembre 2022.

22 jours de marché et une variété d’exposants

Cette année, le Marché public moulinois vous invite à retrouver vos producteurs et productrices pour faire le plein en produits locaux.

Le marché public est un lieu privilégié d’approvisionnement et de commercialisation de proximité, mais aussi un lieu de rencontres et de connexions extraordinaires avec ceux et celles qui mettent de la fraîcheur et de la saveur dans nos assiettes.

Il s’agit d’un espace destiné à la population et permet un lien unique entre le producteur et le consommateur. Le Marché public moulinois est fier de participer à la vitalité de sa communauté et de son territoire en offrant ce service essentiel.

La clientèle aura ainsi accès à une variété d’exposants passionnés et une grande offre de produits frais.

Les producteurs, transformateurs et artisans vous attendront d’une semaine à l’autre et contribueront assurément à faire du marché un arrêt incontournable durant l’été.

« Au nom du conseil de la MRC Les Moulins, c’est avec fierté que nous présentons une nouvelle saison du marché public à compter du 9 juillet. Il s’agit d’un événement incontournable qui soutient l’achat local et qui est en lien avec certaines actions du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Les Moulins pour la mise en valeur de ce secteur essentiel. Cet été, venez acheter des aliments cultivés, produits et transformés dans notre région ou dans les environs au Marché public moulinois ! » mentionne Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche

« Le Marché public moulinois, c’est bien plus qu’un simple marché. C’est l’occasion de venir rencontrer et encourager les producteurs, les artisans, les transformateurs et les détaillants locaux ou de proximité. C’est un rendez-vous estival à ne pas manquer pour s’alimenter sainement avec des produits frais et diversifiés ! » déclare Mathieu Traversy, préfet suppléant de la MRC Les Moulins et maire de Terrebonne.

Devenir exposant

À cette période-ci de l’année, la majorité des places disponibles pour les exposants sont réservées. Il reste cependant encore quelques disponibilités pour les entreprises alimentaires intéressées à participer.

Les producteurs et transformateurs désirant joindre l’équipe peuvent le faire en communiquant directement avec la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]