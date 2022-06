Création d’une aile locale pour Sainte-Anne-des-Plaines à la CCITB

Le 8 juin dernier, un vote majoritaire a été tenu lors de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines (ci-appelée « RGASADP ») concernant sa dissolution et l’intégration d’une aile locale pour Sainte-Anne-des-Plaines à même la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB).

« Notre équipe a travaillé durement au cours des dernières années pour en arriver à une organisation mobilisée. Dans un contexte postpandémique, la collaboration de tous les acteurs est de mise afin de consolider les efforts du RGASADP. Cette association avec la CCITB permettra de favoriser la croissance et surtout de rassembler les forces de toutes les communautés d’affaires », mentionne Richard Perreault, président du RGASADP.

La CCITB entamera, au cours des prochaines semaines, l’intégration de cette nouvelle aile locale à celles déjà existantes, soit celles de Sainte-Thérèse, Rosemère et Boisbriand. Un(e) Responsable – liaison et projets collectifs sera également embauché(e) afin de développer et mettre en place un plan d’action qui sera établi de façon collaborative entre les commerçants, la ville et la CCITB.

Ce plan d’action suivra les 3 grandes orientations des ailes locales, soit d’assurer le dynamisme et l’animation de la communauté d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines, d’accompagner et de guider les entreprises et de favoriser le renforcement de la zone commerciale.

« Je suis fière d’annoncer ce partenariat, qui viendra stimuler l’économie locale de notre ville et augmentera les opportunités d’affaires pour les commerçants. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines possède un grand potentiel de développement commercial et agrotouristique », commente Julie Boivin, mairesse de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

« C’est une bonne nouvelle pour le développement économique de la MRC de Thérèse-De Blainville. Les ailes locales de la CCITB ont démontré leur efficacité à consolider des zones commerciales et ce sera un privilège de travailler de concert avec la communauté anneplainoise pour propulser le succès des entreprises de la région », exprime Martin Breault, président de la CCITB.

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

Plus important regroupement d’affaires des Laurentides, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a pour rôle de propulser le succès des entreprises grâce à 4 volets: Connecter. Évoluer. S’informer. Se mobiliser.

La CCITB est affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Reconnue pour son dynamisme et sa participation active, la CCITB chapeaute l’Aile Sainte-Thérèse (GEST), l’Aile Rosemère (AGAR), l’Aile Boisbriand (RGAB), l’Aile jeunesse (AJ), le Réseau Femmes en affaires et le Réseau industriel. Les ailes locales stimulent la vitalité économique par le biais de projets collectifs et d’accompagnement personnalisé.