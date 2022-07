Fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en direction de la Rive-Sud, du 8 au 11 juillet

Les membres du conseil d’administration du PREL et de À go, on lit ! (AGOL) sont très heureux d’accueillir Madame Valérie Pichot dans leur équipe à titre de directrice générale. Entre le PREL et Madame Pichot, ce fut un coup de cœur professionnel instantané. En plus de partager les valeurs de démocratie, d’écoute, de respect et de transparence de ...