8 conseils d’hygiène buccodentaire pour la rentrée

Une mauvaise hygiène dentaire peut conduire à certaines maladies et entraîner des symptômes très désagréables au quotidien, comme une sensibilité accrue au chaud et au froid ou une mauvaise haleine chronique. Si vos gencives vous font mal et saignent lorsque vous vous brossez les dents ou utilisez du fil dentaire, si vous observez des tâches sur vos dents ou que vous souffrez d’une mauvaise haleine chronique, il se peut que vous ayez besoin de consulter votre dentiste ou de revoir vos habitudes.

Ces quelques conseils devraient vous permettre d’adopter une hygiène buccodentaire saine et de repartir sur de bonnes bases!

Conseil #1 : Consultez régulièrement votre dentiste

Planifiez une visite de routine à votre Clinique dentaire à CDN et NDG au moins une fois par an. C’est l’occasion de faire le point sur votre santé buccodentaire, de détecter préventivement d’éventuelles maladies et de recevoir les soins ou traitements adaptés.

Conseil #2 : Avoir une alimentation équilibrée

Les aliments très sucrés ou acides attaquent l'émail dentaire et favorisent la formation de plaque. Limitez ainsi autant que possible le grignotage entre les repas et la consommation excessive de confiseries ou de sodas. Il est aussi vivement conseillé de finir chaque repas par un verre d’eau pour rincer votre bouche et neutraliser les acides.

Conseil #3 : Vous brosser les dents quotidiennement

On ne le répétera jamais assez, il est essentiel de vous laver les dents au moins deux fois par jour pendant trois minutes, le matin après le petit déjeuner et le soir avant le coucher. Idéalement, si vous en avez la possibilité, brossez-vous les dents après chaque repas !

Conseil #4 : adopter les bons gestes

Vous brosser les dents trois fois par jour ne suffit pas, il faut avoir la technique ! Tenez votre brosse à dents en formant un angle de 45° par rapport à la ligne gingivale. Ne brossez pas plus de trois dents à la fois et insistez sur les dents du fond. N’oubliez pas de vous brosser la langue avec des mouvements doux d’arrière en avant. Votre dentiste pourra vous montrer les bons gestes pour vous assurer un brossage des dents efficace !

Conseil #5 : changer votre brosse à dents

Même si vous la rincez soigneusement après chaque lavage, n’oubliez pas de remplacer votre brosse à dents de temps en temps pour maximiser son efficacité. Généralement, on recommande de le faire tous les trois mois dépendamment de son état. La rentrée est une parfaite occasion de vous équiper d’une nouvelle brosse à dents !

Conseil #6 : utiliser du fil dentaire ou des brossettes

Le fil dentaire est un précieux allié souvent sous-estimé ! Il se révèle très utile pour éliminer la plaque dentaire qui s’installe le long de la ligne gingivale et entre les dents.

Conseil #7 : opter pour un dentifrice fluoré

Le fluor contribue à protéger et renforcer vos dents, mais n’hésitez pas à demander conseil à un spécialiste. Votre dentiste pourra vous aider à déterminer vos besoins et choisir le type de dentifrice le plus approprié pour vous. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer beaucoup de dentifrice pour un usage efficace, une petite noisette suffit !

Conseil #8 : faites des bains de bouche

En plus de rafraîchir votre haleine, les bains de bouche contribuent fortement à améliorer votre hygiène buccodentaire. Vous pouvez en utiliser quotidiennement, après chaque brossage de vos dents.