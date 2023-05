8 plats grecs à connaître

La cuisine grecque est réputée pour ses ingrédients délicieux et frais, ce qui distingue ses plats dans le monde entier! La nourriture grecque offre quelque chose pour tout le monde, des viandes délicieuses aux desserts délectables… Voici 8 plats grecs que vous devriez connaître et essayer.

Salade grecque

Une salade grecque est essentielle à tout dîner grec. Cette salade légère est composée de tomates fraîches, de concombres, d'oignons rouges, de feta et d'olives. Elle est assaisonnée d'huile d'olive, de jus de citron et d'origan pour une saveur douce, et pour les plus téméraires, piquante.

Accompagnez votre salade d’un délicieux yogourt sans lactose pour un repas frais du début jusqu’à la fin.

Taramasalata

La taramasalata est une trempette aux œufs de poisson préparée avec des œufs de morue ou de carpe, de l'huile d'olive, du jus de citron et de la chapelure. Elle est généralement servie comme hors-d'œuvre ou comme trempette sur du pain pita. La taramasalata a une saveur crémeuse et salée distincte et délicieuse.

Spanakopita

La pâtisserie grecque classique Spanakopita est créée avec des épinards et de la feta. Pour obtenir une merveilleuse texture croustillante, la garniture est enveloppée dans une pâte croustillante qui a été arrosée d'huile d'olive. Elle est idéale pour un repas léger ou un apéritif.

Souvlaki

Le souvlaki est un type de kebab populaire en Grèce. Il s'agit de viande grillée (généralement du porc ou du poulet) sur une brochette marinée avec du jus de citron, de l'ail et des herbes. Le souvlaki est habituellement servi avec de la sauce tzatziki et du pain pita.

Dolmades

Les dolmades sont des feuilles de vigne farcies, remplies de riz, d'épices et parfois de viande hachée. Elles sont souvent servies comme plat d'accompagnement. Ce plat est courant dans toute la Méditerranée, bien que les dolmades grecques soient souvent assaisonnées de jus de citron et d'huile d'olive.

Moussaka

La moussaka est un plat traditionnel grec qui ressemble à des lasagnes. Des couches d'aubergines, de pommes de terre et de viande hachée (généralement du bœuf ou de l'agneau) sont superposées et recouvertes d'une sauce béchamel crémeuse. Cette recette savoureuse et substantielle est idéale pour les soirées froides d'hiver au Québec.

Pastitsio

Le pastitsio est un autre plat grec qui ressemble aux lasagnes. Des couches de spaghetti, de viande hachée (souvent du bœuf ou de l'agneau) et une sauce béchamel crémeuse sont utilisées pour préparer ce plat. Habituellement, le dessus est recouvert de fromage râpé et cuit jusqu'à ce qu'il soit brun et bouillonnant.

Baklava

Le baklava est une délicieuse pâtisserie composée de couches de pâte, de miel et d'amandes (généralement des pistaches ou des noix). C'est l'un des desserts préférés de nombreux pays de la méditerranée, et il est souvent consommé avec une tasse de café ou de thé.

La nourriture grecque est riche et diversifiée, avec des plats allant du salé au sucré. Ces plats grecs, qui vont de la moussaka au baklava, sont un must pour tous les gourmands. La cuisine grecque ravira vos sens grâce à ses ingrédients frais et ses saveurs particulières.